तारीख पर तारीख; श्रद्धा हत्याकांड में सुनवाई बार-बार टाले जाने के आरोप, HC जाएंगे पीड़ित
श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ने बार-बार सुनवाई टलने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बचाव पक्ष पर ट्रायल को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया है।
देश के चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ने बचाव पक्ष पर बार-बार किसी न किसी बहाने से सुनवाई में देरी करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कहा कि आरोपी पक्ष जानबूझकर ट्रायल को टालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब हाई कोर्ट का रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब हम मामले की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे।
सीमा ने यह टिप्पणी उस समय की है जब साकेत जिला अदालत ने मामले में 20 जुलाई की तय सुनवाई को टाल दिया। आरोपी आफताब पूनावाला ने अदालत को बताया कि उसी दिन उसे तिहाड़ जेल स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र पर एमए (समाजशास्त्र) की परीक्षा देनी है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 21 जुलाई से तय की है।
केस में पहले की हो चुकी है काफी देर
अधिवक्ता कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अदालत ने पहले 20 से 27 जुलाई तक रोजाना सुनवाई तय की थी, लेकिन परीक्षा का हवाला देकर तारीख टलवा दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि परीक्षा की तारीखें पहले से तय होती हैं, ऐसे में आरोपी ने समय रहते अदालत को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी।
लगातार लंबी खिंच रही सुनवाई
अधिवक्ता कुशवाहा ने कहा कि मामले को करीब चार साल हो चुके हैं और पिछले तीन साल से ट्रायल चल रहा है, लेकिन सुनवाई लगातार लंबी खिंचती जा रही है। उन्होंने कहा कि वह अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग करेंगी। वकील ने यह भी बताया कि ट्रायल लंबित होने के कारण श्रद्धा वालकर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके अवशेष केस प्रॉपर्टी के रूप में अदालत के पास हैं और ट्रायल खत्म होने तक उन्हें सौंपा नहीं जा सकता है।
हार्ट अटैक से हो चुकी है पिता की मौत
अधिवक्ता सीमा ने बताया कि इस घटना के बाद श्रद्धा के परिवार पर भी गहरा असर पड़ा है। उनके पिता की फरवरी 2025 में हार्ट अटैक से मौत हो गई जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी सदमे में हैं। अदालत में अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं जबकि कुछ गवाहों की गवाही अभी बाकी है। मामले की सुनवाई 2023 से लंबित है।
लाश के टुकड़े कर जंगल फेंक दिया था
उल्लेखनीय है कि मई 2022 में श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई थी। आरोपी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की लाश के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया गया था। यह मामला नवंबर 2022 में सामने आया था। मामले की प्राथमिकी महरौली थाने में दर्ज की गई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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