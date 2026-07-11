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तारीख पर तारीख; श्रद्धा हत्याकांड में सुनवाई बार-बार टाले जाने के आरोप, HC जाएंगे पीड़ित

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
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श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ने बार-बार सुनवाई टलने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने बचाव पक्ष पर ट्रायल को जानबूझकर टालने का आरोप लगाया है।

तारीख पर तारीख; श्रद्धा हत्याकांड में सुनवाई बार-बार टाले जाने के आरोप, HC जाएंगे पीड़ित

देश के चर्चित श्रद्धा वालकर हत्याकांड में पीड़ित पक्ष ने बचाव पक्ष पर बार-बार किसी न किसी बहाने से सुनवाई में देरी करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़ित पक्ष की अधिवक्ता सीमा समृद्धि कुशवाहा ने कहा कि आरोपी पक्ष जानबूझकर ट्रायल को टालने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब हाई कोर्ट का रुख करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब हम मामले की जल्द सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेंगे।

सीमा ने यह टिप्पणी उस समय की है जब साकेत जिला अदालत ने मामले में 20 जुलाई की तय सुनवाई को टाल दिया। आरोपी आफताब पूनावाला ने अदालत को बताया कि उसी दिन उसे तिहाड़ जेल स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र पर एमए (समाजशास्त्र) की परीक्षा देनी है। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 21 जुलाई से तय की है।

केस में पहले की हो चुकी है काफी देर

अधिवक्ता कुशवाहा ने कहा कि इस मामले में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। अदालत ने पहले 20 से 27 जुलाई तक रोजाना सुनवाई तय की थी, लेकिन परीक्षा का हवाला देकर तारीख टलवा दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि परीक्षा की तारीखें पहले से तय होती हैं, ऐसे में आरोपी ने समय रहते अदालत को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी।

लगातार लंबी खिंच रही सुनवाई

अधिवक्ता कुशवाहा ने कहा कि मामले को करीब चार साल हो चुके हैं और पिछले तीन साल से ट्रायल चल रहा है, लेकिन सुनवाई लगातार लंबी खिंचती जा रही है। उन्होंने कहा कि वह अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जल्द सुनवाई की मांग करेंगी। वकील ने यह भी बताया कि ट्रायल लंबित होने के कारण श्रद्धा वालकर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पाई है, क्योंकि उनके अवशेष केस प्रॉपर्टी के रूप में अदालत के पास हैं और ट्रायल खत्म होने तक उन्हें सौंपा नहीं जा सकता है।

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हार्ट अटैक से हो चुकी है पिता की मौत

अधिवक्ता सीमा ने बताया कि इस घटना के बाद श्रद्धा के परिवार पर भी गहरा असर पड़ा है। उनके पिता की फरवरी 2025 में हार्ट अटैक से मौत हो गई जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी सदमे में हैं। अदालत में अब तक कई गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं जबकि कुछ गवाहों की गवाही अभी बाकी है। मामले की सुनवाई 2023 से लंबित है।

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लाश के टुकड़े कर जंगल फेंक दिया था

उल्लेखनीय है कि मई 2022 में श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई थी। आरोपी आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की लाश के टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंक दिया गया था। यह मामला नवंबर 2022 में सामने आया था। मामले की प्राथमिकी महरौली थाने में दर्ज की गई थी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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