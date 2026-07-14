श्रद्धा मर्डर केस: पॉलीग्राफ टेस्ट में बड़ा खुलासा, आफताब को हत्या करने का नहीं था पछतावा
श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला के 2022 में हुए पॉलीग्राफ और मनोवैज्ञानिक टेस्ट में उसमें साइको और सोशियोपैथिक आदतें होनें के संकेत मिले हैं। इस बीच, श्रद्धा के परिवार ने ट्रायल में हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग करने की बात कही है।
श्रद्धा वाकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर 2022 में हुए पॉलीग्राफ और मनोवैज्ञानिक टेस्ट से जुड़े कई अहम खुलासे सामने आए हैं। सूत्रों की माने तो जांच के दौरान किए गए तमाम मनोवैज्ञानिक टेस्ट में आफताब में 'साइको' और 'सोशियोपैथिक' (Sociopathic) आदतें होने के लक्षण सामने आए थे। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि उसके मन में श्रद्धा की हत्या को लेकर कोई पछतावा नहीं था। उसकी सबसे बड़ी चिंता खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने की थी।
आफताब के कौन से टेस्ट हुए?
सूत्रों के अनुसार, आफताब के ऊपर कई तरह के मनोवैज्ञानिक टेस्ट किए गए थे। इनमें थे-गुस्से को मापने वाला टेस्ट (Aggressive Tendency Scale), व्यवहार को मापने वाला टेस्ट (Eysenck Personality Test) और इमोशनल मैच्योरिटी जैसे कई टेस्ट किए गए थे। इन टेस्टों के नतीजे हैरान करने वाले थे।
हत्या करने का कोई पछतावा नहीं
एनडीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक, उसके अंदर भावनात्मक दूरी, सहानुभूति की कमी और दूसरों को कंट्रोल या प्रभावित करने वाले लक्षण पाए गए थे। सूत्रों का कहना है कि टेस्ट के दौरान आफताब ने कथित हत्या को लेकर किसी तरह का पछतावा जाहिर नहीं किया। वह लगातार इस बात पर अधिक ध्यान देता रहा कि कानूनी कार्रवाई से खुद को कैसे बचाया जाए।
जानबूझकर सुनवाई में हो रही देरी?
इसी बीच श्रद्धा वाकर हत्याकांड की सुनवाई में देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धा के परिवार की ओर से पैरवी कर रहीं वकील सीमा समृद्धि कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि बचाव पक्ष जानबूझकर मुकदमे की सुनवाई में देरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया जाएगा।
आफताब की परीक्षा के चलते सुनवाई रद्द
दरअसल, स्थानीय अदालत ने 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई रद्द कर दी, क्योंकि आफताब पूनावाला ने अदालत को बताया कि उसी दिन तिहाड़ जेल स्थित इग्नू परीक्षा केंद्र पर उसकी एमए (समाजशास्त्र) की परीक्षा है। इसके बाद अदालत ने उस तारीख की सुनवाई स्थगित कर दी। श्रद्धा के परिवार के वकील का कहना है कि अभी तक नई तारीख तय नहीं की गई है।
अब तक नहीं हुआ श्रद्धा का अंतिम संस्कार
वकील ने यह भी कहा कि मुकदमे में देरी के कारण श्रद्धा वाकर के परिवार को अब तक उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाने का दर्द झेलना पड़ रहा है। मामले से जुड़े शरीर के अवशेष अभी भी केस प्रॉपर्टी हैं और मुकदमा समाप्त होने तक उन्हें परिवार को नहीं सौंपा जा सकता। उन्होंने बताया कि श्रद्धा की मां का 2020 में निधन हो चुका था, जबकि उनके पिता की फरवरी 2025 में हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिवार का कहना है कि इस हत्याकांड का गहरा सदमा उन्हें जीवनभर परेशान करता रहा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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