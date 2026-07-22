आरोपी से घृणा का व्यवहार उचित नहीं... श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब को एक राहत
दिल्ली की एक अदालत ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को एक राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष है। आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई उसका अधिकार है।
निखिल पाठक, नई दिल्ली
दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई के दौरान बुधवार को आरोपी आफताब पूनावाला को अपनी वकील के पीछे बैठने की अनुमति दी। बचाव पक्ष की वकील मेघा सरोआ के अनुरोध पर अदालत ने यह फैसला लिया, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई थी।
आरोपी से घृणा का व्यवहार नहीं
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिससे घृणा की भावना झलके। अदालत ने साफ कहा कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता, आरोपी को निर्दोष माना जाता है और उसे निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है।
वकील के पास बैठने पर जताई थी आपत्ति
कोर्ट ने यह टिप्पणी उस दौरान की, जब अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने आरोपी आफताब को उसकी वकील के पास बैठने पर आपत्ति जताई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को कोर्टरूम में उचित स्थान देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर अदालत ने अभियोजन पक्ष की आपत्ति को गैरजरूरी और अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया।
जवाब देने के लिए मांगा समय
बुधवार को एटीओ मधु विहार में तैनात इंस्पेक्टर संदीप कुमार की गवाही दर्ज की गई। वहीं, व्हाट्सएप, गूगल और बंबल के अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की अर्जी पर बचाव पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। आरोपी पक्ष को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है और इस मुद्दे पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी, जबकि मामले की अगली मुख्य सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है।
21 को डीएनए विशेषज्ञ ने दर्ज कराए बयान
साकेत कोर्ट में मंगलवार को डीएनए विशेषज्ञ डॉ. वीए गिरनार ने बयान दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि सैंपल 23 दिसंबर 2022 को मिले थे और रिपोर्ट तीन जनवरी 2023 को तैयार की गई थी। उन्होंने पुष्टि की कि सैंपल की जांच, सीलिंग और हैंडलिंग तय प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।
बार-बार उठने से उत्पन्न होती है बाधा
अदालत ने कहा कि आरोपी को सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में अपने वकील के ठीक पीछे बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि वह अपने वकील से आसानी से संवाद कर सके। अगर आरोपी को अदालत के किसी कोने में बैठाया जाएगा तो वकील को बार-बार उठकर वहां जाना पड़ेगा, जिससे अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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