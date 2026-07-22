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आरोपी से घृणा का व्यवहार उचित नहीं... श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब को एक राहत

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली की एक अदालत ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को एक राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष है। आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई उसका अधिकार है। 

आरोपी से घृणा का व्यवहार उचित नहीं... श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आफताब को एक राहत

निखिल पाठक, नई दिल्ली

दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने श्रद्धा वालकर हत्याकांड की सुनवाई के दौरान बुधवार को आरोपी आफताब पूनावाला को अपनी वकील के पीछे बैठने की अनुमति दी। बचाव पक्ष की वकील मेघा सरोआ के अनुरोध पर अदालत ने यह फैसला लिया, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई थी।

आरोपी से घृणा का व्यवहार नहीं

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिससे घृणा की भावना झलके। अदालत ने साफ कहा कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं होता, आरोपी को निर्दोष माना जाता है और उसे निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार है।

वकील के पास बैठने पर जताई थी आपत्ति

कोर्ट ने यह टिप्पणी उस दौरान की, जब अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने आरोपी आफताब को उसकी वकील के पास बैठने पर आपत्ति जताई। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को कोर्टरूम में उचित स्थान देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इन आधारों पर अदालत ने अभियोजन पक्ष की आपत्ति को गैरजरूरी और अनुचित बताते हुए खारिज कर दिया।

जवाब देने के लिए मांगा समय

बुधवार को एटीओ मधु विहार में तैनात इंस्पेक्टर संदीप कुमार की गवाही दर्ज की गई। वहीं, व्हाट्सएप, गूगल और बंबल के अधिकारियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने की अर्जी पर बचाव पक्ष ने जवाब देने के लिए समय मांगा है। आरोपी पक्ष को इस पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया गया है और इस मुद्दे पर 24 जुलाई को सुनवाई होगी, जबकि मामले की अगली मुख्य सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है।

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21 को डीएनए विशेषज्ञ ने दर्ज कराए बयान

साकेत कोर्ट में मंगलवार को डीएनए विशेषज्ञ डॉ. वीए गिरनार ने बयान दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि सैंपल 23 दिसंबर 2022 को मिले थे और रिपोर्ट तीन जनवरी 2023 को तैयार की गई थी। उन्होंने पुष्टि की कि सैंपल की जांच, सीलिंग और हैंडलिंग तय प्रक्रिया के अनुसार की गई थी।

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बार-बार उठने से उत्पन्न होती है बाधा

अदालत ने कहा कि आरोपी को सुरक्षाकर्मियों की निगरानी में अपने वकील के ठीक पीछे बैठने की अनुमति दी जाती है ताकि वह अपने वकील से आसानी से संवाद कर सके। अगर आरोपी को अदालत के किसी कोने में बैठाया जाएगा तो वकील को बार-बार उठकर वहां जाना पड़ेगा, जिससे अदालती कार्यवाही में बाधा उत्पन्न होगी।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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