श्रद्धा हत्याकांड: आरोपी आफताब पूनावाला पर हमले की धमकी, अदालत ने दिए ये आदेश
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने अदालत में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने दावा किया कि तिहाड़ जेल के कुछ कैदी उसे लगातार धमकियां दे रहे हैं।
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने तिहाड़ जेल में अपनी जान को खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई है। आफताब का दावा है कि साथ बंद कैदी उसके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला करने की धमकी दे रहे हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को आफताब की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर उसे अलग सेल में रखने के निर्देश दिए हैं।
कदम उठाने के निर्देश
आरोपी आफताब पूनावाला के मुताबिक, कैदियों ने उसके चेहरे पर धारदार हथियार से हमला करने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। मामले की सुनवाई कर रहे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की कोर्ट ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को आफताब की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है। अदालत ने जरूरत पड़ने पर उसे अन्य कैदियों से दूर अलग वार्ड या सेल में रखने को भी कहा है।
तलब की रिपोर्ट
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित जेल अधीक्षक आरोपी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाएं। साथ ही, जेल प्रशासन को इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द से जल्द अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। आदेश की कॉपी जेल अधिकारियों और जांच अधिकारी को भी अनुपालन के लिए भेजने को कहा गया है।
धमकियां दे रहे कैदी
अदालत में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज किए जा रहे थे। इसी दौरान आफताब ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उसने बताया कि वह फिलहाल तिहाड़ जेल की जेल नंबर 4ए में बंद है। इस जेल में विशेष सेल के साथ सजा वार्ड भी है। उसने अदालत को बताया कि कुछ कैदी उसे लगातार धमका रहे हैं और उसके चेहरे को धारदार हथियारों से काटने की बात कह रहे हैं। आफताब ने ऐसे पांच कैदियों के नाम भी अदालत को बताए, जिन्होंने कथित तौर पर उसे धमकी दी थी।
विचाराधीन कैदी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
हालांकि, आरोपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश ने अदालती कार्यवाही के रिकॉर्ड से उन कैदियों के नाम हटाने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विचाराधीन कैदी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह आपराधिक न्याय व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। राज्य का दायित्व है कि वह जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। यह मामला वर्ष 2022 में 27 वर्षीय श्रद्धा वालकर की हत्या से जुड़ा है। मामले में वर्ष 2023 से सुनवाई लंबित है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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