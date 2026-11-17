श्रद्धा मर्डर: आफताब को हमले का डर, जेल प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम पर क्या बताया?
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब को जेल में जान से मारने की धमकी मिलने की शिकायत के बाद तिहाड़ प्रशासन ने अदालत में उसकी सुरक्षा के बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जेल प्रशासन ने क्या बताया है?
श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने साकेत जिला अदालत में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरगुरविंदर सिंह जग्गी की अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को तय की है। अदालत इस दिन रिपोर्ट और आरोपी की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर आगे निर्देश देगी।
अदालत ने जेल प्रशासन से मांगी थी रिपोर्ट
आफताब ने अदालत में शिकायत की थी कि जेल में 5 कैदियों ने उसे जान से मारने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। उसने आरोप लगाया था कि इन कैदियों में से सभी को दूसरी जगह नहीं भेजा गया है और तीन अब भी उसी सुरक्षा वार्ड में हैं। इसके बाद अदालत ने छह नवंबर को जेल प्रशासन से सुरक्षा के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। इससे पहले अदालत ने जेल नंबर चार में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में आरोपी
जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि आफताब को सेंट्रल जेल नंबर चार के अलग सुरक्षा वार्ड में रखा गया है। उसकी कोठरी पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रखी जाती है। जेल कर्मचारी और जेल मुख्यालय का केंद्रीय सीसीटीवी कक्ष भी निगरानी करता है।
जेल प्रशासन ने बताया- सुरक्षाकर्मी तैनात
जेल प्रशासन ने यह भी बताया है कि सुबह बैरक से बाहर निकालने से लेकर रात में बंद होने तक पास एक सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहता है। वार्ड से बाहर ले जाने पर भी यह कर्मचारी उसके साथ रहता है।
धमकी दिए जाने की पुष्टि नहीं
जेल प्रशासन ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि जांच के दौरान आफताब को धमकी दिए जाने की पुष्टि नहीं हुई। हालांकि, वार्ड में छोटी-छोटी बातों पर हंगामा करने वाले कुछ कैदियों को दूसरी जगह भेज दिया गया था।
अदालत में बताए थे धमकी देने वालों के नाम
आफताब ने 2 नवंबर को अदालत में कहा था कि पिछले करीब 10 दिनों से कुछ कैदी उसे जान से मारने और धारदार हथियारों से चेहरे पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। उसने 5 कैदियों के नाम भी बताए थे, जिन्हें आरोपी की सुरक्षा के मद्देनजर अदालत ने आदेश में सार्वजनिक नहीं किया।
अदालत ने जेल प्रशासन को क्या दिए थे निर्देश?
अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिया था कि जरूरत पड़ने पर आफताब को कुख्यात कैदियों से दूर अलग वार्ड या कोठरी में रखा जाए। अदालत ने कहा कि विचाराधीन कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।