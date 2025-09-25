'एक करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे'; दिल्ली में शोरूम मालिक को मिली धमकी

इससे पहले पिछले महीने पांच लोगों ने उसी शोरूम में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों घटनाओं के बीच किसी तरह का क्या कोई संबंध है क्या। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी कर रही है।

दिल्ली में एक शोरूम मालिक को रंगदारी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने गुरुवार को बताया कि वसूली के लिए यह धमकी उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद स्थित एक शोरूम मालिक को दी गई और इस दौरान उनसे एक करोड़ रुपए की राशि मांगी गई। वसूली के लिए उनकी दुकान पर कागज का एक पर्चा चिपकाया गया था। जिसके बाद शोरूम मालिक ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी।

शोरूम मालिक ने 20 सितंबर को पुलिस को बताया कि उसकी दुकान पर कागज की एक पर्चा चिपकाया गया है जिसमें किसी ने उसे एक करोड़ रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उस धमकी भरे नोट पर लिखा था, 'एक करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे।'

मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने बताया कि यह नोट मंडोली जेल में बंद एक कैदी ने दिया था। जिसके बाद इस मामले में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 308 (4) (रंगदारी) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।