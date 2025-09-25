Showroom owner gets Rs 1 crore extortion threat in Delhi 'एक करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे'; दिल्ली में शोरूम मालिक को मिली धमकी, Ncr Hindi News - Hindustan
'एक करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे'; दिल्ली में शोरूम मालिक को मिली धमकी

इससे पहले पिछले महीने पांच लोगों ने उसी शोरूम में आग लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस फिलहाल यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों घटनाओं के बीच किसी तरह का क्या कोई संबंध है क्या। साथ ही पुलिस सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी कर रही है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 09:44 PM
दिल्ली में एक शोरूम मालिक को रंगदारी के लिए धमकी देने का मामला सामने आया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने गुरुवार को बताया कि वसूली के लिए यह धमकी उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद स्थित एक शोरूम मालिक को दी गई और इस दौरान उनसे एक करोड़ रुपए की राशि मांगी गई। वसूली के लिए उनकी दुकान पर कागज का एक पर्चा चिपकाया गया था। जिसके बाद शोरूम मालिक ने इस बारे में पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी।

शोरूम मालिक ने 20 सितंबर को पुलिस को बताया कि उसकी दुकान पर कागज की एक पर्चा चिपकाया गया है जिसमें किसी ने उसे एक करोड़ रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उस धमकी भरे नोट पर लिखा था, 'एक करोड़ रुपए दे दो नहीं तो जान से मार देंगे।'

मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने बताया कि यह नोट मंडोली जेल में बंद एक कैदी ने दिया था। जिसके बाद इस मामले में जाफराबाद पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 308 (4) (रंगदारी) और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले 20 अगस्त को पांच लोगों ने कथित तौर पर उसी शोरूम में आग लगा दी थी और पुलिस फिलहाल यह पता लगा रही है कि दोनों मामलों के बीच क्या कोई संबंध है। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।