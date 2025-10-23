Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsShops sealed in Katra Neel area of Old Delhi following Supreme Court order
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के इस इलाके में दुकानें सील; AAP बोली- भाजपा आई, सीलिंग लाई

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के इस इलाके में दुकानें सील; AAP बोली- भाजपा आई, सीलिंग लाई

संक्षेप: हाल ही में दिए गए एक फैसले में, अदालत ने आदेश दिया है कि MCD के अपीलीय न्यायाधिकरण या दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इन अवैध संपत्तियों की सीलिंग को रोकने वाले सभी स्थगन आदेश 31 दिसंबर के बाद निष्प्रभावी हो जाएंगे।

Thu, 23 Oct 2025 09:48 PMSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MCD ने गुरुवार को दिल्ली के चांदनी चौक के कटरा नील में कई दुकानें सील कर दीं। इस बारे में जानकारी देते हुए चांदनी चौक व्यापारी संघ के संजय भार्गव ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने गुरुवार को करीब आठ दुकानें सील कीं, जबकि 750 दुकानों को अदालती सुनवाई में सूचीबद्ध किया गया था।

उधऱ चांदनी चौक नागरिक मंच के महासचिव प्रवीण शंकर कपूर ने कार्रवाई को लेकर कहा कि इस बारे में कटरा नील के एक निवासी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अदालत से मिले निर्देश के बाद MCD ने यह कार्रवाई की। कपूर ने कहा, 'अगर व्यापारी समय पर अदालत चले जाते, तो शायद उन्हें कानूनी राहत मिल सकती थी, क्योंकि यह सीलिंग MCD ने अपनी खुद की पहल पर नहीं की है।'

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत, कटरा नील के अधिकांश हिस्से व्यवसायिक हैं और प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 में पूरे क्षेत्र को 100 प्रतिशत कमर्शियल दिखाया गया है। हालांकि, व्यापार संघ इन तथ्यों को सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं।

इस बारे में बताते हुए कपूर ने कहा, 'MCD और शहरी क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा दिए गए अवसरों के बावजूद, संबंधित व्यापार संघों ने राहत पाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए।' उन्होंने आगे कहा कि सक्षम वकील नियुक्त करने में लापरवाही की कीमत व्यापारियों को चुकानी पड़ रही है, और अब उनकी दुकानें सील हो गई हैं।

सौरभ भारद्वाज बोले- भाजपा आई, सीलिंग लाई

इस बीच, आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस मुद्दे को लेकर एक्स पर लिखा, 'भाजपा आई, सीलिंग लाई...व्यापारी और दुकानदार हो जाएं तैयार क्योंकि अब ऊपर से नीचे तक भाजपा आ गई है। अब फिर से दुकानों की सीलिंग का दौर शुरू हो गया है। आज MCD द्वारा चांदनी चौक में करीब 20 दुकानें सील कर दी गईं। क्या भाजपा की MCD और दिल्ली सरकार को नहीं पता कि यह कमर्शियल एरिया है? क्या MCD कोर्ट को गुमराह करके सीलिंग करवा रही है? कुछ साल पहले जब भाजपा MCD में थी तब भी हजारों लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई थी। डिफेंस कॉलोनी से लेकर राजेंद्र नगर तक मार्केट में दुकानें सील की गईं। आज वो दौर वापिस आ गया है।'

बता दें कि यह मामला कटरा नील के निवासियों द्वारा अवैध व्यावसायिक निर्माण और आवासीय संपत्तियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक कानूनी चुनौती से जुड़ा है। हाल ही में दिए गए एक फैसले में, अदालत ने आदेश दिया है कि MCD के अपीलीय न्यायाधिकरण या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इन अवैध संपत्तियों की सीलिंग को रोकने वाले सभी स्थगन आदेश 31 दिसंबर के बाद निष्प्रभावी हो जाएंगे।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।