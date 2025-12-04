Hindustan Hindi News
दिल्ली विस्फोट मामले में फरीदाबाद की 2 दुकानें सील, बम बनाने के लिए आरोपियों ने खरीदे थे केमिकल

Dec 04, 2025 09:05 pm IST Subodh Kumar Mishra पीटीआई, फरीदाबाद
फरीदाबाद नगर निगम ने गुरुवार को दो केमिकल दुकानों को सील कर दिया। इन दुकानों पर कथित तौर पर दिल्ली विस्फोट के आरोपी डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन सईद को केमिकल बेचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार दोनों ने केमिकल का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया था।

एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के कहने पर एसडीएम त्रिलोक चंद द्वारा गठित एक समिति के अनुरोध पर की गई। अधिकारी ने बताया कि समिति ने मामले की जांच की और एमसीएफ के संयुक्त आयुक्त जितेंद्र जोशी को पत्र लिखकर सीलिंग का अनुरोध किया। जोशी ने कहा कि एसडीएम से पत्र मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।

इससे पहले कथित आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने फरीदाबाद के एनआईटी नेहरू ग्राउंड स्थित बीआर साइंटिफिक एंड केमिकल्स और पॉल केमिकल्स की दुकानों पर छापा मारा था। एजेंसी ने दोनों दुकानों द्वारा बेचे गए केमिकल्स के रिकॉर्ड की जांच की थी। पुलिस के अनुसार, डॉ. मुजम्मिल और शाहीन ने इन दुकानों से विस्फोटक बनाने के लिए केमिकल खरीदे थे।

एनआईए पिछले हफ्ते डॉ. शाहीन को भी दुकान पर ले गई और दुकानदार के सामने उससे पूछताछ की। दुकानदार ने बताया कि सैकड़ों लोग खरीदारी करने आते हैं। उसे सभी के चेहरे याद नहीं हैं। जांच अधिकारी ने रिकॉर्ड रजिस्टर अपने साथ ले लिया और बाद में एसडीएम से जांच के लिए एक समिति गठित करने को कहा।

पुलिस ने बताया कि समिति ने पाया कि दुकानों में अनुमति की मात्रा से अधिक सामान रखा हुआ था। उन्होंने अपने ट्रेड लाइसेंस का भी दुरुपयोग किया था। जांच ​​में यह भी पता चला कि दुकानदार बिना लाइसेंस के केमिकल्स बेच रहे थे और इनके खरीदारों का रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे।

