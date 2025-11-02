गाजियाबाद के ग्राम पंचायतों में भी बनेंगे शॉपिंग मॉल, ग्रामीणों को सुविधा संग मिलेंगे रोजगार
संक्षेप: गाजियाबाद शहर की तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को आधुनिक सुविधाएं अपने घर के पास मिलेंगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में शॉपिंग मॉल बनने से गांव के लोगों को खरीदारी करने के साथ रोजगार भी मिल सकेगा।
गाजियाबाद शहर की तर्ज पर अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को आधुनिक सुविधाएं अपने घर के पास मिलेंगी। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल बनाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों में शॉपिंग मॉल बनने से गांव के लोगों को खरीदारी करने के साथ रोजगार भी मिल सकेगा। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों से मॉल विकसित करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।
जिला पंचायती राज अधिकारी जाहिद हुसैन ने बताया कि पंचायतों से शॉपिंग मॉल निर्माण के प्रस्ताव मांगे हैं, ताकि भूमि, स्थान और जनसंख्या के अनुसार पंचायतों का चयन किया जा सके। इन मॉल का निर्माण पूरी तरह पंचायत की स्वामित्व वाली भूमि पर किया जाएगा। बनने वाले शॉपिंग मॉल में लोग अपनी दुकान खोलने के लिए किराया देंगे। शॉपिंग मॉल बनने से पंचायतों में लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही पंचायत को आय अर्जित होगी। इस आय से ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों के साथ अन्य जरूरी कार्य किए जा सकेंगे।
लोगों को रोजगार मिलेगा : ग्राम पंचायत में शॉपिंग मॉल विकसित होने के बाद ग्रामीण लोगों को मॉल में रोजगार मिलेगा। साथ ही ग्रामीण लोगों को अपने घर पर ही सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। शहरों की तर्ज पर बनने वाले इन मॉल्स में किराने की दुकान, वस्त्र, मोबाइल, स्टेशनरी, और अन्य जरूरी सुविधाओं की दुकानें होंगी, जिससे ग्रामीण लोगों को जरूरत की वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल सकें। इससे स्थानीय व्यापारियों को बेहतर मंच मिलेगा।
विकास कार्य भी होंगे
दुकानों से आने वाले किराये से पंचायतों में विकास कार्य किए जाएंगे। मॉल से होने वाली आय से पंचायतों में सड़क निर्माण, स्वच्छता, पेयजल, लाइट, शिक्षा, और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा सकेगा। अभी पंचायतों में विकास कार्य के लिए केंद्र और राज्य सरकार से आने वाले बजट से विकास कार्य किए जाते हैं।
अभिनव गोपाल,मुख्य विकास अधिकारी,''ग्राम पंचायतों में शॉपिंग मॉल बनने से ग्रामीण लोगों को अपने गांव में ही एक स्थान पर जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार के साधन भी मिल सकेंगे।''