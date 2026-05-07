अंडे उधार देने से मना करने पर दुकानदार की चाकू घोंपकर हत्या, दिल्ली के मछली बाजार में कांड
। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी कबीर नगर निवासी 34 वर्षीय मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में उधार में अंडे देने से इंकार करने पर एक अंडा विक्रेता की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी कबीर नगर निवासी 34 वर्षीय मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी पहले से ही कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।
आरोपी ने मृतक से उधार में मांगे थे अंडे
छानबीन में पता चला कि मृतक फखरुद्दीन अपने पिता नासिर अहमद और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शास्त्री पार्क के बुलंद मस्जिद इलाके में ही रहता था। वह अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपने भाई के साथ मिलकर रेहड़ी पर अंडे बेचने का काम करता था। पुलिस जांच में परिजनों और चश्मदीदों के बयानों से यह बात सामने आई कि बुधवार देर रात आरोपी मोहसिन फखरुद्दीन की रेहड़ी पर पहुंचा और उधार में अंडे मांगने लगा।
अंडे उधार देने से किया इंकार, तो घोंप दिए चाकू
फखरुद्दीन ने जब उधार देने से साफ मना कर दिया, तो दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह भी तथ्य सामने आया है कि दोनों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश और विवाद चल रहा था। इसी पुरानी दुश्मनी और उधार न मिलने के गुस्से में मोहसिन ने अपना आपा खो दिया और फखरुद्दीन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने बताया, मछली बाजार के पास हुई हत्या
डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, यह वारदात बुधवार देर रात करीब 1.30 बजे की है। मामले में शास्त्री पार्क पुलिस को बुलंद मस्जिद स्थित मछली बाजार के पास एक व्यक्ति को चाकू मारे जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घायल व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय फखरुद्दीन के रूप में हुई। लहूलुहान फखरुद्दीन को आनन-फानन में पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल के चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
आधा दर्जन से ज्यादा वारदातों में शामिलहै आरोपी
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर अहम साक्ष्य जुटाए। स्थानीय खुफिया जानकारी और सीसीटीवी फुटेज व डंप डेटा की मदद से जांच करते हुए पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर गुरुवार सुबह आरोपी मोहसिन को इलाके से ही धर दबोचा। सख्ती से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर उस पर पहले से ही मारपीट, चोरी और लूटपाट जैसे सात गंभीर आपराधिक मामले दर्ज मिले हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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