दिल्ली में आग से 4 लोगों की मौत, दुकान मालिक गिरफ्तार; जांच में हुआ हैरान करने वाला खुलासा

दुकान में लगी आग के बाद चार कर्मचारी झुलस गए थे, इलाज के दौरान जिनमें से आयुषी (22), पायल (20), अमनदीप कौर (22) और रवि (28) की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी संदीप शर्मा (25) का अभी भी इलाज चल रहा है।

दिल्ली की एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में लगी आग और उसमें हुई चार कर्मचारियों की मौत के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान मनश महाजन के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा। पुलिस जांच के दौरान जो सबसे हैरानी करने वाली बात पता चली वह यह कि दुकान में आग बुझाने के कोई उपकरण नहीं लगे थे, ना ही वहां बाहर निकलने का कोई अलग रास्ता या आग से सुरक्षा की कोई व्यवस्था थी। जिसके बाद पुलिस ने दुकान मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि यह आग सोमवार दोपहर को पश्चिमी दिल्ली के राजा गार्डन इलाके में स्थित दुकान महाजन इलेक्ट्रॉनिक्स की दूसरी मंजिल पर लगी थी। इस घटना में तीन महिलाओं समेत चार कर्मचारियों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पश्चिमी जिले की अपराध टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, इस दौरान वहां कोई भी अग्नि सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं पाया गया था।

दिल्ली फायर सर्विस को सोमवार दोपहर करीब तीन बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, जिन्होंने पांच लोगों को इमारत से निकालकर इलाज के लिए करीबी अस्पताल भेजा। इसी बीच इलाज के दौरान आयुषी (22), पायल (20), अमनदीप कौर (22) और रवि (28) की मौत हो गई, और एक अन्य कर्मचारी संदीप शर्मा (25) का अभी भी इलाज चल रहा है। ये सभी दुकान में कर्मचारी थे।

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस मामले में FIR दर्ज करने के बाद, पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थीं, जिसके बाद मंगलवार को स्टोर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया।' अधिकारी ने आगे बताया कि आंग बुझाने वाले यंत्रों ने नहीं होने के साथ ही वहां आग बुझाने वाला कोई ऑटोमैटिक सिस्टम, बाहर निकलने का अलग रास्ता, अग्निरोधक कंबल, आग बुझाने वाले पाइप या आग को शुरुआती चरण में ही बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी।