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इंफ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में वॉन्टेड शूटर समेत 2 गिरफ्तार; अमिताभ बच्चन पर हमले की थी योजना

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, भाषा
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दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को हुई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू के मर्डर के आरोपी समेत दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक को बॉलीवुड के बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने का काम सौंपा गया था।

Bollywood actor Amitabh Bachchan
बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में वॉन्टेड एक आरोपी को एक अन्य कथित शूटर के साथ गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली और मुंबई में अलग-अलग अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान जालंधर निवासी विकास ठाकुर उर्फ विक्की (25) और पंजाब के तरनतारन निवासी दीप उर्फ दीपक सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन दोनों की गिरफ्तारी से बॉलीवुड अभिनेता और दिल्ली के एक कारोबारी पर रंगदारी के लिए हमला करने की साजिश को नाकाम हो गई।

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गैंगस्टर ने अधिक समय तक मुंबई में रहने को कहा था

सूत्रों के मुताबिक, विदेश में बैठे एक गैंगस्टर से जुड़े दो शार्पशूटरों की गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला है कि उनमें से एक को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के बाहर गोलीबारी करने के लिए और अधिक समय तक मुंबई में रहने का निर्देश दिया गया था। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गैंग 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अमिताभ बच्चन की कथित टिप्पणियों के कारण उन्हें निशाना बनाना चाहता था। हालांकि, अमिताभ बच्चन ऐसी कोई भी टिप्पणी करने की बात से लगातार इनकार करते रहे हैं।

स्पेशल सेल के डीसीपी नर्रा चैतन्य ने बताया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर के निर्देश पर विकास एक कारोबारी को निशाना बनाकर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने के मकसद से मुंबई से दिल्ली आया था। दीप को बाद में उसके साथ शामिल होना था, लेकिन पुलिस ने हमले को अंजाम दिए जाने से पहले ही विकास को पकड़ लिया। विकास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुंबई में दीप का पता लगाया।

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मुंबई में छुपा था दीप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी दीप अमृतसर में 3 अक्टूबर को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद से मुंबई में छिपा हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मैड संधू की हत्या के मामले में वॉन्टेड एक आरोपी और विदेश में रह रहे एक गैंगस्टर से जुड़े एक अन्य कथित शूटर को गिरफ्तार कर बॉलीवुड अभिनेता व राष्ट्रीय राजधानी के एक कारोबारी पर रंगदारी के लिए कथित तौर पर हमला करने की साजिश को नाकाम कर दिया।

सूत्रों ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में पता चला कि विदेश में रह रहे गैंगस्टर ने दीपक सिंह को मुंबई में और अधिक समय तक रुकने का निर्देश दिया था। स्पेशल सेल पुलिस थाना में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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