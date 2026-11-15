इंफ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में वॉन्टेड शूटर समेत 2 गिरफ्तार; अमिताभ बच्चन पर हमले की थी योजना

दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को हुई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू के मर्डर के आरोपी समेत दो शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से एक को बॉलीवुड के बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन के मुंबई स्थित घर के बाहर गोलीबारी करने का काम सौंपा गया था।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू हत्याकांड में वॉन्टेड एक आरोपी को एक अन्य कथित शूटर के साथ गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर दिल्ली और मुंबई में अलग-अलग अभियान चलाकर इन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान जालंधर निवासी विकास ठाकुर उर्फ विक्की (25) और पंजाब के तरनतारन निवासी दीप उर्फ दीपक सिंह के रूप में हुई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उन दोनों की गिरफ्तारी से बॉलीवुड अभिनेता और दिल्ली के एक कारोबारी पर रंगदारी के लिए हमला करने की साजिश को नाकाम हो गई।

गैंगस्टर ने अधिक समय तक मुंबई में रहने को कहा था सूत्रों के मुताबिक, विदेश में बैठे एक गैंगस्टर से जुड़े दो शार्पशूटरों की गिरफ्तारी के बाद जांच में पता चला है कि उनमें से एक को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के घर के बाहर गोलीबारी करने के लिए और अधिक समय तक मुंबई में रहने का निर्देश दिया गया था। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गैंग 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर अमिताभ बच्चन की कथित टिप्पणियों के कारण उन्हें निशाना बनाना चाहता था। हालांकि, अमिताभ बच्चन ऐसी कोई भी टिप्पणी करने की बात से लगातार इनकार करते रहे हैं।

स्पेशल सेल के डीसीपी नर्रा चैतन्य ने बताया कि विदेश में बैठे गैंगस्टर के निर्देश पर विकास एक कारोबारी को निशाना बनाकर रंगदारी के लिए गोलीबारी करने के मकसद से मुंबई से दिल्ली आया था। दीप को बाद में उसके साथ शामिल होना था, लेकिन पुलिस ने हमले को अंजाम दिए जाने से पहले ही विकास को पकड़ लिया। विकास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मुंबई में दीप का पता लगाया।

मुंबई में छुपा था दीप पुलिस के मुताबिक, आरोपी दीप अमृतसर में 3 अक्टूबर को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मैड संधू की हत्या के बाद से मुंबई में छिपा हुआ था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने मैड संधू की हत्या के मामले में वॉन्टेड एक आरोपी और विदेश में रह रहे एक गैंगस्टर से जुड़े एक अन्य कथित शूटर को गिरफ्तार कर बॉलीवुड अभिनेता व राष्ट्रीय राजधानी के एक कारोबारी पर रंगदारी के लिए कथित तौर पर हमला करने की साजिश को नाकाम कर दिया।