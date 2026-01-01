आंख का सॉकेट फ्रैक्चर, चेहरे पर गहरे घाव; फरीदाबाद गैंगरेप के 5 चौंकाने वाले खुलासे

संक्षेप: गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर मंगलवार तड़के 25 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया और चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। पीड़िता को एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है।

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर मंगलवार तड़के 25 साल की एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। इस दौरान उसे बेरहमी से पीटा गया और चलती कार से बाहर फेंक दिया गया। पीड़िता को एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और वह बयान देने की स्थिति में नहीं है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस मामले में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां:

मां से झगड़ा पीटीआई के अनुसार, पीड़िता तीन बच्चों की मां है और पति से झगड़े के बाद अपने माता-पिता के साथ रह रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मां से तीखी बहस के बाद वह घर से निकल गई थी और अपनी बहन को बताया था कि वह सेक्टर 23 में एक दोस्त के घर जा रही है।

दो से तीन घंटे तक रेप किया महिला ने घर से जल्दी निकलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे देर हो गई। वह आधी रात को दोस्त के घर से निकली और मेट्रो चौक के पास वाहन का इंतजार करने लगी। इसी बीच वहां एक सफेद रंग की ईको वैन पहुंची। उसमें दो लोग सवार थे। उन्होंने लिफ्ट की पेशकश की, जिसे महिला ने स्वीकार कर लिया। आरोपियों ने कथित तौर पर वाहन को गुरुग्राम-फरीदाबाद मार्ग पर एक सुनसान इलाके में ले जाकर महिला से रेप किया।

उन्होंने दो से तीन घंटे तक उसके साथ रेप किया और उसे फरीदाबाद के संजय गांधी मेमोरियल नगर के राजा चौक के पास वैन से बाहर फेंक दिया। पीटीआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि महिला को पूरी रात इधर-उधर घुमाया गया और करीब 3 बजे फरीदाबाद के राजा चौक के पास 90 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रहे वाहन से बाहर फेंक दिया गया।

मदद की गुहार अनसुनी महिला ने कथित तौर पर मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन ठंड और कोहरे के कारण सड़कों पर ट्रैफिक कम होने से उसकी गुहार अनसुनी रह गई। चलती गाड़ी से बाहर फेंके जाने और बुरी तरह खून बहने के बाद उसने किसी तरह अपनी बहन को फोन किया। बहन तुरंत मौके पर पहुंची और उसे बादशाह खान सिविल अस्पताल ले गई। गंभीर चोटों को देखते हुए अस्पताल ने उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। हालांकि, उसे फरीदाबाद के ही एक अन्य निजी अस्पताल में ले जाया गया।

पीड़िता को गंभीर चोटें आई हैं डॉक्टरों ने बताया कि उसे चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर और कंधे में डिसलोकेशन सहित कई गंभीर चोटें आई हैं। उसका इलाज कर रहे डॉ. अमित यादव ने एचटी को बताया कि उसके चेहरे पर सूजन है और आंख के सॉकेट में फ्रैक्चर है। उन्होंने कहा कि हम उसके कंधे के फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के लिए ऑपरेशन की योजना बना रहे हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने डॉक्टरों के हवाले से बताया कि पीड़िता की दाहिनी आंख के सॉकेट में फ्रैक्चर, कंधे में फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के साथ ही चेहरे पर दो गहरे घाव हैं, जिनमें 20 से अधिक टांके लगे हैं।

रेप का विरोध करने पर लगी चोटें मामले से जुड़े अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर एचटी को बताया कि पीड़िता ने रेप का विरोध किया, जिसके कारण उस पर हिंसक हमला हुआ। अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर चोटें रेप का विरोध करने पर हुए शारीरिक हमले और चलती वैन से बाहर फेंके जाने के कारण लगीं। फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल यादव ने बताया कि पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है, लेकिन फिलहाल वह खतरे से बाहर है।