MCD उपचुनाव से पहले शोएब इकबाल ने छोड़ा AAP का साथ, दिया इस्तीफा; क्या वजह?

संक्षेप: दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से सात बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) से इस्तीफा दे दिया है। शोएब इकबाल ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे की घोषणा की। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Mon, 10 Nov 2025 12:00 AMKrishna Bihari Singh पीटीआई
दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट को तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) छोड़ने की घोषणा कर दी। शोएब इकबाल चांदनी महल वार्ड में MCD उपचुनाव के लिए अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। दिलचस्प यह कि उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से AAP विधायक हैं।

दिल्ली के मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से सात बार विधायक रहे शोएब इकबाल ने रविवार को सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा की। शोएब इकबाल ने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से नाखुश हूं। AAP आंदोलन से निकली पार्टी है लेकिन अब यह अपनी राह से भटक गई है। मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अब कभी भी AAP में वापस नहीं लौटूंगा।

शोएब इकबाल ने चांदनी महल वार्ड के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से चुने गए उम्मीदवार पर भी नाखुशी जताते हुए कहा कि मैं इस इलाके से छह बार विधायक रहा हूं। मेरा बेटा पार्षद था और सबसे ज्यादा मतों के अंतर से जीता था। जब उसने विधानसभा चुनाव लड़ा तो सबसे ज्यादा अंतर से जीत दर्ज की। पार्टी ने एमसीडी उपचुनाव के लिए जिस उम्मीदवार को टिकट दिया है। उसको कोई नहीं जानता।

इतना ही नहीं शोएब इकबाल ने संकेत दिया कि और भी लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। सोमवार को कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र से मुद्दसिर उस्मान कुरैशी को मैदान में उतारा है। शोएब के बयान से माना जा रहा है कि निगम उपचुनाव में चांदनी महल वार्ड की सीट पर शोएब और उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल की सहमति के बिना उम्मीदवार का ऐलान किया गया। इसी वजह से शोएब नाराज हो गए।

शोएब इकबाल के बेटे आले मोहम्मद इकबाल पूर्व में 2022 में आप की टिकट से चांदनी महल से पार्षद बने। इसके बाद आप की निगम सरकार में उपमहापौर रहे और साल 2025 में आप के टिकट से मटिया महल से विधायक निर्वाचित हुए। शोएब इकबाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया पर करते हुए कहा कि पार्टी ने स्थानीय कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान नहीं किया है।

