दिल्ली में राउंड पर निकले SHO की चलती कार में लगी आग, स्टाफ के साथ कूदकर बचाई जान- VIDEO
SHO moving car caught fire: दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एसएचओ की चलती सरकारी कार में अचानक आग लग गई। एसएचओ ने अपने स्टाफ के साथ कार से कूदकर जान बचाई।
SHO moving car caught fire: दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाने के एसएचओ की चलती सरकारी कार में अचानक आग लग गई। घटना उस वक्त हुई, जब एसएचओ अपने स्टाफ के साथ इलाके में राउंड पर निकले हुए थे।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सफर के दौरान एसएचओ ने कार के अंदर धुआं उठता देखा। स्थिति को भांपते हुए उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाई और अपने साथ मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ बाहर निकल गए। सभी के सुरक्षित बाहर आते ही कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने वाहन को अपनी चपेट में ले लिया।
घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी खराबी या शॉर्ट सर्किट के कारण हादसा हुआ हो सकता है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं। जलती हुई कार का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि एक कार सड़क किनारे खड़ी है। उसमें बुरी तरह आग लगी हुई है। पूरी कार धूं-धूंकर जल रही है।
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लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें