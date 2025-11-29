फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने का SHO सस्पेंड, शिकायत करने पहुंचे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर दिया
फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी पर पीड़ित पर ही केस दर्ज करने और विरोधी पक्ष की मदद करने का आरोप है। पीड़ित ने इस मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर को दी। जांच में एसएचओ को दोषी पाए जाने के बाद उन पर ऐक्शन लिया गया।
फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी पर पीड़ित पर ही केस दर्ज करने और विरोधी पक्ष की मदद करने का आरोप है। पीड़ित ने इस मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर को दी। जांच में एसएचओ को दोषी पाए जाने के बाद उन पर ऐक्शन लिया गया।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि खेड़ी पुल पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को एक प्लॉट विवाद से निपटने में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर को खेड़ी पुल थाने में प्लॉट विवाद का एक मामला आया था। इसमें एसएचओ कुलदीप दहिया ने पीड़ित की मदद करने के बजाय उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया और कथित तौर पर दूसरे पक्ष का साथ दिया।
पीड़ित ने इस मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता को दी, जिन्होंने एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार को मामले की जांच सौंपी। जांच में एसएचओ कुलदीप दहिया को दोषी पाया गया। एसीपी ने बताया कि जांच के बाद एसएचओ दहिया को शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।
इंस्पेक्टर देवेंद्र को खेड़ी पुल थाने का नया एसएचओ नियुक्त किया गया है, जो पहले मेट्रो स्टेशन के एसएचओ थे। कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर मनीष को मेट्रो स्टेशन का एसएचओ नियुक्त किया गया है।