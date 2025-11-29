Hindustan Hindi News
एनसीआर News SHO in Faridabad suspended for negligence in plot dispute
फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने का SHO सस्पेंड, शिकायत करने पहुंचे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर दिया

फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने का SHO सस्पेंड, शिकायत करने पहुंचे पीड़ित पर ही केस दर्ज कर दिया

संक्षेप:

फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी पर पीड़ित पर ही केस दर्ज करने और विरोधी पक्ष की मदद करने का आरोप है। पीड़ित ने इस मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर को दी। जांच में एसएचओ को दोषी पाए जाने के बाद उन पर ऐक्शन लिया गया।

Sat, 29 Nov 2025 10:22 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, फरीदाबाद
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि खेड़ी पुल पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को एक प्लॉट विवाद से निपटने में लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 15 नवंबर को खेड़ी पुल थाने में प्लॉट विवाद का एक मामला आया था। इसमें एसएचओ कुलदीप दहिया ने पीड़ित की मदद करने के बजाय उसके खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया और कथित तौर पर दूसरे पक्ष का साथ दिया।

पीड़ित ने इस मामले की सूचना पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता को दी, जिन्होंने एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार को मामले की जांच सौंपी। जांच में एसएचओ कुलदीप दहिया को दोषी पाया गया। एसीपी ने बताया कि जांच के बाद एसएचओ दहिया को शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

इंस्पेक्टर देवेंद्र को खेड़ी पुल थाने का नया एसएचओ नियुक्त किया गया है, जो पहले मेट्रो स्टेशन के एसएचओ थे। कुमार ने बताया कि इंस्पेक्टर मनीष को मेट्रो स्टेशन का एसएचओ नियुक्त किया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
