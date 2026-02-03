Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSHO arrested in vigilance raid in Ghaziabad niwari police station while accepting bribe
गाजियाबाद के निवाड़ी थाने में विजिलेंस का छापा, SHO 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

गाजियाबाद के निवाड़ी थाने में विजिलेंस का छापा, SHO 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

संक्षेप:

गाजियाबाद में मेरठ की विजिलेंस टीम ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए निवाड़ी थाना प्रभारी जयपाल सिंह रावत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर शुरू में तो थाना प्रभारी ने विजिलेंस टीम पर रौब झाड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वह रंगे हाथ धर लिए गए। 

Feb 03, 2026 03:27 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के मोदीनगर में मेरठ की विजिलेंस टीम ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए निवाड़ी थाना प्रभारी जयपाल सिंह रावत को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर शुरू में तो थाना प्रभारी ने विजिलेंस टीम पर रौब झाड़ने का प्रयास किया, लेकिन बाद में वह रंगे हाथ धर लिए गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गांव अबूपुर निवासी राकेश कुमार ने मेरठ की विजिलेंस टीम को शिकायत की थी कि एक केस में नाम निकालने के बदले निवाड़ी थाना प्रभारी उससे 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। इसके बाद सीओ आजाद सिंह केसरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के पहले महिला एनकाउंटर टीम की दरोगा निकली घूसखोर, रंगे हाथ पकड़ी

एसएचओ को हिरासत में लेकर पूछताछ

विजिलेंस टीम ने एक जाल बिछाते हुए केमिकल लगे नोट देकर मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे राकेश कुमार को थाना प्रभारी जयपाल सिंह के पास भेजा। राकेश ने जब थाना प्रभारी को 50 हजार रुपये दिए तो विजिलेंस टीम ने उन्हें दबोच लिया। टीम ने थाना प्रभारी के हाथ जब एक पानी से भरे जग में डलवाए गए तो उसका रंग लाल हो गया। इसके बाद विजिलेंस टीम ने थाना प्रभारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

केस से नाम हटाने को मांगे थे 50 हजार रुपये

शिकायतकर्ता राकेश कुमार का नाम पोस्टर फाड़ने के एक मामले में सामने आया था। उसी केस में नाम निकालने के लिए थाना प्रभारी द्वारा उससे 50 हजार रुपये मांगे गए थे। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना ने बताया कि अभी मामले की जानकारी मिली है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

गौरतलब है कि बीते महीने जनवरी में गाजियाबाद जिले के महिला थाने की साहिबाबाद रिपोर्टिंग चौक पर तैनात एक महिला दरोगा को भी एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते पकड़ा था। भुवनेश्वरी पिछले साल गाजियाबाद में हुए यूपी पुलिस के उस पहले महिला एनकाउंटर टीम का हिस्सा थीं, जिसे केवल महिला पुलिसकर्मियों ने अंजाम दिया था।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में पिंक बूथ इंचार्ज महिला SI और सिपाही अरेस्ट, थान में घूस लेते दबोचे
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News Ghaziabad Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।