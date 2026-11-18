शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी ना चली जाए, AAP को क्यों होने लगी ऐसी चिंता; केजरीवाल ने भी लपकी बात
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदूषण को लेकर पंजाब के किसानों को क्लीनचिट देते हुए कहा कि पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी आई है। शिवराज सिंह चौहान की बात को आम आदमी पार्टी ने लपका और भाजपा पर हमलावर हो गई है।
दिल्ली में जब भी वायु प्रदूषण और स्मॉग की बात होती है तो पंजाब और पराली का जिक्र होता ही है। पहले कभी आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब को दिल्ली में पलूशन के लिए दोष देती थी तो अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और इसकी दिल्ली सरकार आरोप मढ़ती है। दिल्ली की हवा में जहर घुलने के लिए पंजाब में पराली वजह है या नहीं, इसको लेकर जारी बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बात से 'आप' गदगद हो गई है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी इसे लपकने में देर नहीं की तो 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कहीं शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी ना चली जाए।
'खेत बचाओ अभियान' के तहत शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को मोहाली और लुधियाना के दौरे पर थे। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 'ऐतिहासिक' कमी आई है। इसके लिए उन्होंने पंजाब के किसानों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें बदनाम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। शिवराज ने कहा, ''मैं आज पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पराली जलाने की घटनाओं में ऐतिहासिक कमी आई है। मैं दुनिया से कहना चाहता हूं कि किसानों को बदनाम न करें।' केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसानों को क्लीनचिट देते हुए कहा, 'प्रदूषण के लिए किसान बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए अन्य कारक जिम्मेदार हैं। दरअसल, पंजाब के किसानों ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है कि पराली न जलाएं, बल्कि उसका उचित प्रबंधन करें। जब यह पराली मिट्टी में मिल जाती है, तो जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है।'
केजरीवाल ने शिवराज की बात को बनाया हथियार
शिवराज सिंह चौहान की बात को दिल्ली के पूर्व सीएम और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के खिलाफ तुरंत हथियार बना लिया। उन्होंने शिवराज का वीडियो शेयर करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। केजरीवाल ने लिखा, 'केंद्रीय मंत्री खुद मान रहे हैं कि पंजाब के किसानों ने पराली जलाने में काफी कमी की है। दुर्भाग्य है कि इनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर गंदी राजनीति के तहत रात दिन पंजाब के किसानों को गाली देते रहते हैं।'
शिवराज ने राजनीति से ऊपर उठकर दिया बयान, कुर्सी ना चली जाए: AAP
'आप' दिल्ली के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली को जिम्मेदार बताने वाले मंत्रियों पर निशाना साधा तो शिवराज सिंह चौहान के बयान की तारीफ की। उन्होंने यह भी चिंता जाहिर की कि इस बयान की वजह से कृषि मंत्री की कुर्सी ना चली जाए। भारद्वाज ने पीटीआई से बातचीत में कहा, 'दिल्ली सरकार में तो कपिल मिश्रा जैसे झूठे लोग हैं जो पहले झूठ बोलते हैं और फिर अदालत में जाकर लिखित में माफी मांगते हैं। सिरसा जी सुबह उठते हैं और अनाप-शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। कृषि मंत्री होने के नाते शिवराज सिंह चौहान की जिम्मेदारी किसानों के प्रति है। पंजाब में यदि किसानों ने अपना नुकसान करके, मेहनत से पराली को रिसाइकल करने के इंतजाम किए तो उनकी तारीफ करनी चाहिए वरना वो कहेंगे कि इतनी मेहनत के बाद भी यदि बदनाम ही कर रहे हैं तो जला ही लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी ने मुझे लगता है कि राजनीति से ऊपर उठकर एक बड़ा ही परिपक्व बयान दिया है, कहीं इस चक्कर में उनका मंत्री पद ना चला जाए, मुझे यही चिंता है। क्योंकि जो बात उन्होंने कही है वह आज की भाजपा में हजम नहीं होगी।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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