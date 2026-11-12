आजम खान से मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, डासना जेल में हुई मुलाकात
गाजियाबाद की डासना जेल में बंद पूर्व सपा लोकसभा सांसद आजम खान से मिलने के लिए आज शिवपाल यादव गाजियाबाद पहुंचे हैं।
िलेगाजियाबाद की डासना जेल में आजम खान और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की संभावनाओं के बीच उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव आज गाजियाबाद पहुंचे और यहां डासना जिला जेल में बंद आजम खान से मुलाकात किए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले जेल में आजम खान से ये मुलाकात अहम मानी जा रही है।
ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि रामपुर जेल से जमानत मिलने के बाद आजम खान रिहा हुए और उन्हें जेल के बाहर से ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने यह ऐक्शन रामपुर की मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय में कथित अनियमितता के मामले में लिया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी ने आजम खान को कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद से आजम खान गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। अब डासना जेल में उनसे मिलने के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव आजम खान से मिलने के लिए पहुंचे हैं।
अखिलेश यादव ने भी की थी मुलाकात
इससे पहले आजम खान से मिलने के लिए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रामपुर जेल पहुंचे थे। 22 अक्टूबर को आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बहुत अहम माना जा रहा था। आजम खान से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ चल रहे मामलों को राजनीतिक साजिश बताया था। रामपुर जेल में आजम-अखिलेश की मुलाकात के बाद शिवपाल यादव उनसे मिलने के लिए डासना पहुंच रहे हैं।
गाजियाबाद की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने आजम खान को 1 नवंबर को जेल भेज दिया। ईडी ने आजम खान को 31 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार किया था। दो पैन कार्ड के मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें रिहा किया गया था। रामपुर जेल से बाहर निकलते ही ईडी ने गिरफ्तार किया और कोर्ट के सामने पेश किया था। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर