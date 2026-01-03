Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsshirtless men dance on car roof on new year eve in Noida, police taught tough lesson
नोएडा में नए साल के जश्न में हुंड़दंग मचाना पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया तगड़ा सबक, काटा 67k का चालान

नोएडा में नए साल के जश्न में हुंड़दंग मचाना पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया तगड़ा सबक, काटा 67k का चालान

संक्षेप:

घटना का वीडियो वायरल होने के बाद UP पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा। जिसके बाद यातायात पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ कई उल्लंघनों को लेकर तगड़ा चालान किया।

Jan 03, 2026 09:59 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश की नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सड़क पर हुंड़दंग मचाने वाले छह लोगों को कड़ा सबक सिखाया है और उनका 67,000 रुपए का ई-चालान काट दिया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत की गई है। आरोप है कि एक आल्टो कार में सवार ये छह लोग उस वक्त नशे में धुत थे, और जश्न मनाने के दौरान ना केवल वे कार की छत पर चढ़ गए, बल्कि चलती कार पर डांस भी करने लगे। इस दौरान उनमें से कई लोगों ने अपना शर्ट भी निकाल दिया था। ऐसे में लोगों ने उनका हुड़दंग मचाने का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसी दौरान कई लोगों ने इन वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस से भी शिकायत की थी, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस ने इनके खिलाफ तगड़ी चालानी कार्रवाई की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इन आरोपों के तहत हुआ चालान

पुलिस ने वीडियो में दिख रही आल्टो कार के मालिक के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग, लिखित अनुमति के बिना पब्लिक प्लेस पर रेसिंग और स्पीड ट्रायल, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते समय सेफ्टी बेल्ट ना लगाने व ऐसे यात्री को ले जाना जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी हो जैसे नियम उल्लंघनों को लेकर कार्रवाई की और उसके खिलाफ 67 हजार रुपए का ई-चालान काट दिया।

वायरल वीडियो में दिखा यह सब

घटना का एक जो वीडियो सामने आया है, उसमें हुड़दंग मचाने वाला एक युवक नीचे खड़ा होकर साइड से कार को जोर-जोर से हिलाता नजर आ रहा है, इसी दौरान दो लोग कार की छत पर खड़े होकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक युवक खिड़की पर बैठकर झूमता नजर आ रहा है। हालांकि इसके बाद जब कार चलने लगी तो भी कार की छत पर मौजूद युवक नीचे नहीं उतरे।

यूपी पुलिस ने दिया कार्रवाई करने का निर्देश

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जांच के बाद, गाड़ी के मालिक पर कई उल्लंघनों के लिए चालान किया गया, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना और सेफ्टी बेल्ट न पहनना शामिल है, जिसके लिए 67,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के इन इलाकों में 5 से 8 जनवरी तक नहीं आएगा पानी, DJB ने जारी किया अलर्ट
ये भी पढ़ें:DDA टावरिंग हाइटिस आवासीय योजना में 741 फ्लैट लॉन्च, कब से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन
ये भी पढ़ें:गरीबों को CM रेखा गुप्ता का नए साल का उपहार, 15 महीने मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी

वायरल वीडियो में से एक का जवाब देते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने लिखा, 'उक्त शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित वाहन के विरुद्ध यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार ई-चालान (जुर्माना 67000/- रुपए) की कार्यवाही की गई।' वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी देते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस साल ऐसे लोगों के खिलाफ 868 चालान काटे गए, जो पिछले साल से लगभग 56 प्रतिशत अधिक है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।