नोएडा में नए साल के जश्न में हुंड़दंग मचाना पड़ा भारी, पुलिस ने सिखाया तगड़ा सबक, काटा 67k का चालान

संक्षेप: घटना का वीडियो वायरल होने के बाद UP पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने के लिए कहा। जिसके बाद यातायात पुलिस ने गाड़ी मालिक के खिलाफ कई उल्लंघनों को लेकर तगड़ा चालान किया।

उत्तर प्रदेश की नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान सड़क पर हुंड़दंग मचाने वाले छह लोगों को कड़ा सबक सिखाया है और उनका 67,000 रुपए का ई-चालान काट दिया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत की गई है। आरोप है कि एक आल्टो कार में सवार ये छह लोग उस वक्त नशे में धुत थे, और जश्न मनाने के दौरान ना केवल वे कार की छत पर चढ़ गए, बल्कि चलती कार पर डांस भी करने लगे। इस दौरान उनमें से कई लोगों ने अपना शर्ट भी निकाल दिया था। ऐसे में लोगों ने उनका हुड़दंग मचाने का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसी दौरान कई लोगों ने इन वीडियो को शेयर करते हुए यूपी पुलिस से भी शिकायत की थी, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए यातायात पुलिस ने इनके खिलाफ तगड़ी चालानी कार्रवाई की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इन आरोपों के तहत हुआ चालान पुलिस ने वीडियो में दिख रही आल्टो कार के मालिक के खिलाफ खतरनाक ड्राइविंग, लिखित अनुमति के बिना पब्लिक प्लेस पर रेसिंग और स्पीड ट्रायल, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते समय सेफ्टी बेल्ट ना लगाने व ऐसे यात्री को ले जाना जिसने सेफ्टी बेल्ट नहीं पहनी हो जैसे नियम उल्लंघनों को लेकर कार्रवाई की और उसके खिलाफ 67 हजार रुपए का ई-चालान काट दिया।

वायरल वीडियो में दिखा यह सब घटना का एक जो वीडियो सामने आया है, उसमें हुड़दंग मचाने वाला एक युवक नीचे खड़ा होकर साइड से कार को जोर-जोर से हिलाता नजर आ रहा है, इसी दौरान दो लोग कार की छत पर खड़े होकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक युवक खिड़की पर बैठकर झूमता नजर आ रहा है। हालांकि इसके बाद जब कार चलने लगी तो भी कार की छत पर मौजूद युवक नीचे नहीं उतरे।

यूपी पुलिस ने दिया कार्रवाई करने का निर्देश इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जांच के बाद, गाड़ी के मालिक पर कई उल्लंघनों के लिए चालान किया गया, जिसमें खतरनाक ड्राइविंग, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना और सेफ्टी बेल्ट न पहनना शामिल है, जिसके लिए 67,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।