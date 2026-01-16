आतिशी पर करेंगे कानूनी कार्रवाई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का फैसला

संक्षेप: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की आंतरिक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने यह जानकारी दी।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की आंतरिक समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि की ऐसी भाषा सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। आतिशी के इस रवैये के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में लिया कानूनी कार्रवाई का फैसला एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने जानकारी दी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है।

गुरु साहिबान पर अपमानजनक टिप्प्णी से पहुंची ठेस- धामी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा गुरु साहिबान के बारे में इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा से सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। आतिशी के इस अनुचित व्यवहार के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कदम उठाया जाएगा।

3 दिन तक कार्यवाही रुकी रही वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि सदन में छह जनवरी को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से 3 दिन तक कार्यवाही रुकी रही। इस दौरान ऐसा माहौल बन गया था जिसमें विधानसभा के विधायी कामकाज को आगे जारी रखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।

स्पष्टीकरण दे या खेद जताएं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सदन में कार्यवाही का शब्दशः प्रतिलेख पढ़ा गया। विपक्ष की नेता आतिशी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने वीडियो सबूतों के जरिए रिकॉर्ड की जांच की और इसके बाद आतिशी को दोबारा सदन में बुलाया गया ताकि वह अपना स्पष्टीकरण दे सकें, खेद जता सकें या अपना बचाव आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकें।

19 जनवरी तक लिखित स्पष्टीकरण जमा करें पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चर्चा में भाग न लेना, सदन का सम्मान न करना और बार-बार बुलाने के बावजूद सत्र से गायब रहना बेहद गंभीर विषय है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में 19 जनवरी तक अपना लिखित स्पष्टीकरण जमा करने का निर्देश भी दिया है।