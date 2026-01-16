Hindustan Hindi News
आतिशी पर करेंगे कानूनी कार्रवाई, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का फैसला

संक्षेप:

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की आंतरिक समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SGPC के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने यह जानकारी दी।

Jan 16, 2026 06:16 pm ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, नई दिल्ली
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की आंतरिक समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि की ऐसी भाषा सिख भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। आतिशी के इस रवैये के लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में लिया कानूनी कार्रवाई का फैसला

एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने जानकारी दी कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की बैठक में आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है।

गुरु साहिबान पर अपमानजनक टिप्प्णी से पहुंची ठेस- धामी

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि दिल्ली विधानसभा के मौजूदा सत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा गुरु साहिबान के बारे में इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा से सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। आतिशी के इस अनुचित व्यवहार के लिए उनके विरुद्ध कानूनी कदम उठाया जाएगा।

3 दिन तक कार्यवाही रुकी रही

वहीं दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि सदन में छह जनवरी को हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से 3 दिन तक कार्यवाही रुकी रही। इस दौरान ऐसा माहौल बन गया था जिसमें विधानसभा के विधायी कामकाज को आगे जारी रखना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।

स्पष्टीकरण दे या खेद जताएं

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सदन में कार्यवाही का शब्दशः प्रतिलेख पढ़ा गया। विपक्ष की नेता आतिशी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। विधानसभा सचिवालय ने वीडियो सबूतों के जरिए रिकॉर्ड की जांच की और इसके बाद आतिशी को दोबारा सदन में बुलाया गया ताकि वह अपना स्पष्टीकरण दे सकें, खेद जता सकें या अपना बचाव आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज करवा सकें।

19 जनवरी तक लिखित स्पष्टीकरण जमा करें

पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चर्चा में भाग न लेना, सदन का सम्मान न करना और बार-बार बुलाने के बावजूद सत्र से गायब रहना बेहद गंभीर विषय है। बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में 19 जनवरी तक अपना लिखित स्पष्टीकरण जमा करने का निर्देश भी दिया है।

(पीटीआई-भाषा के इनपुट के साथ)

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
