जैसे नदी रुकावट देखकर रास्ता बदलती है वैसे ही…; कोर्ट ने महिला की सजा को बरकरार रखा
दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक महिला की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष का बयान नदी की तरह बदलता रहा। पहले उसने पूरी तरह इनकार किया और बाद में पैसे चुकाने का दावा किया।
बार-बार बयान बदलने पर दिल्ली की एक अदालत ने चेक बाउंस के मामले में एक महिला की सजा को बरकरार रखा है। एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ललेर उस महिला की अपील पर सुनवाई कर रहे थे, जिसने नवंबर 2024 में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे चेक बाउंस मामले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया था। कोर्ट ने 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये का मुआवजा देने या तीन महीने की साधारण जेल की सजा भुगतने का फैसला सुनाया था।
जज ने 8 जुलाई के अपने आदेश में कहा कि सच से पलटने पर बचाव का पक्ष हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह इनकार करने से शुरू हो सकता है। फिर कुछ शर्तों के साथ बात मानने तक पहुंच सकता है। और आखिर में एक बिल्कुल अलग कहानी बन सकता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों के हिसाब से अपना रास्ता बदल लेती है, वैसे ही मुकदमे के हर नए चरण के साथ बचाव का पक्ष भी बदलता रहता है। यह अपील ठीक इसी तरह की स्थिति का एक उदाहरण है।
जज ने कहा कि अपील करने वाली ओमवती टोकस ने अपने बचाव के लिए तीन ऐसी बातें कहीं जो एक-दूसरे के उलट थीं। शुरुआत में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि चेक उनका था या उस पर उनके हस्ताक्षर थे। चार साल बाद जिरह के दौरान उन्होंने दावा किया कि चेक उनके घर पर बढ़ई के काम के लिए सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। और आखिर में अदालत में अपने बयान में उन्होंने माना कि हस्ताक्षर उन्हीं के थे, लेकिन दावा किया कि लोन की रकम किश्तों में पहले ही चुका दी गई थी।
जज ने कहा कि पहले पूरी तरह इनकार करना, फिर कुछ शर्तों के सिक्योरिटी का तर्क देना और उसके बाद लोन चुका देने का तर्क देना। तीन अलग-अलग चरणों में तीन तरह के बचाव, जिनमें से हर एक पिछले वाले के उलट था। उन्होंने आगे कहा कि खुद के ही बयानों में विरोधाभास का यह सिलसिला ही इस अपील का नतीजा तय करता है।
यह मामला 2011-2012 का है, जब शिकायतकर्ता नरसी लाल ने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए टोकास को 3 लाख रुपए का लोन दिया था। बढ़ई का काम करने वाले लाल ने बताया कि उन्होंने यह रकम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रखे गए जमीन के एक प्लॉट को बेचकर जुटाई थी। जब टोकास ने अप्रैल 2016 में पैसे लौटाने के लिए 3 लाख रुपए का चेक दिया तो बैंक ने पर्याप्त फंड न होने का हवाला देते हुए उसे बिना भुगतान के लौटा दिया।
मजिस्ट्रेट कोर्ट के 5 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखते हुए जज ने कहा कि टोकास द्वारा लगातार बदलते बयान के कारण यह ट्रायल आठ साल से ज्यादा समय तक चला।
जज ने इस बात पर जोर दिया कि टोकास शिकायतकर्ता के पक्ष में कानूनी धारणा को गलत साबित करने में नाकाम रहीं और उनका बचाव बेबुनियाद, अस्पष्ट और विरोधाभासी था। उन्होंने इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उन्हें कानूनी डिमांड नोटिस उनके घर पर नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि नोटिस सही तरीके से भेजा गया था, भले ही उस समय वह वहां मौजूद नहीं थीं। जज ने कहा कि इस अवधि के दौरान 3 लाख रुपए की मूल राशि पर सामान्य ब्याज लगाने पर भी निचली अदालत द्वारा दिया गया 5 लाख रुपए के भुगतान का आदेश किसी भी तरह से ज्यादा या असंगत नहीं कहा जा सकता। जज ने कहा कि यदि अपीलकर्ता पहले ही 48 दिन जेल में बिता चुका है तो इसे सजा के निष्पादन के समय ही गिना जाएगा। इससे मुआवजे की राशि या सजा को अनुचित मानने का कोई आधार नहीं बनता।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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