गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में बनेगा 300 मीटर लंबा कॉरिडोर, श्रद्धालुओं को मिलेगी नई सुविधा

गुरुग्राम के प्राचीन शीतला माता मंदिर परिसर में तीन सौ मीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। मंदिर के बड़े परिसर के निर्माण और जीर्णोद्धार के तहत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। दूसरे चरण में कॉरिडोर निर्माण करने से लेकर छोटी माता को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में योग मंडप, ध्यान कक्ष, तालाब, और ओपन-एयर थिएटर जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। पहले चरण का काम फरवरी तक पूरा होगा।

मंदिर परिसर में लगभग 4.8 एकड़ भूमि पर नया बहुमंजिला भवन निर्माणाधीन है। यह निर्माण कार्य 200 करोड़ की लागत से तीन चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का काम कार्य अंतिम दौर में है। दूसरे चरण का कार्य 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। इसमें कॉरिडोर का डिजाइन किया गया है। इसके दायरे में आने वाले मंदिर दफ्तर समेत को तोड़ा जाएगा। जिससे निर्माण करने में कोई बाधा पैदा न हो। प्रदेश सरकार से कॉरिडोर की मंजूरी के बाद दूसरे चरण का निर्माण शुरू होगा।

पहले चरण में यह हो रहा कार्य : मंदिर निर्माण के पहले चरण में श्रद्धालुओं के लिए योग मंडप, ध्यान हॉल, तीर्थ कुंड, ओपन एयर थिएटर, पार्क तक कॉरिडोर का उपयोग कर सके। भक्तों की सुविधा के लिए रबर की सड़क बनाई जाएंगी।