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शीतला माता मंदिर में कल से लगेगा आषाढ़ मेला, दर्शन को आने से पहले जान लें टाइमिंग-इंतजाम

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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Sheetla Mata Mandir Gurgaon Ashadh Mela : गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में मंगलवार 30 जून से आषाढ़ मेला लगने जा रहा है। मेले में हर साल कई राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं पहुंचते हैं। इसे देखते हुए मंदिर के अंदर सुरक्षा से लेकर सुविधाओं के तगड़े इंतजाम किए गए हैं।

शीतला माता मंदिर में कल से लगेगा आषाढ़ मेला, दर्शन को आने से पहले जान लें टाइमिंग-इंतजाम

गुरुग्राम के प्राचीन श्री माता शीतला देवी मंदिर में एक महीने तक चलने वाला आषाढ़ मेला इस बार 30 जून से शुरू हो रहा है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन और श्राइन बोर्ड ने सुरक्षा, सफाई, निर्बाध बिजली-पेयजल और यातायात प्रबंधन की तैयारियां तेज कर दी हैं।

मंदिर में दर्शन-पूजा की टाइमिंग

वहीं रविवार को माता मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहीं। आषाढ़ मेले में आने वाली अत्यधिक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शुरुआती दिनों में दर्शन का समय सुबह 4:00 बजे से रात 10:00 बजे तक होगा। वहीं अंतिम 15 दिनों और विशेष तिथियों (रविवार-सोमवार) में मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहेंगे, जिससे बाहरी श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं उठानी पड़े।

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श्रद्धालुओं के लिए क्या-क्या इंतजाम

माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं को पीने के पानी की सुविधा को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर में 14 वाटर कूलर चालू कर दिए गए हैं। परिसर में सफाई के लिए कूड़ा उठाया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। आपात स्थिति से निपटने के लिए मंदिर परिसर के पास मेडिकल टीमें और एंबुलेंस तैनात रहेंगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को तुरंत मेडिकल हेल्प मिल सके। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर डेढ़ सौ पुलिस कर्मी, फायर और एंबुलेंस की गाड़ियां तैनात रहेंगी। इसके अलावा शुद्ध पेयजल, परिसर में सफाई समेत अन्य व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि मंदिर के सभी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था देखने को न मिले।

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बता दें कि, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से हर साल लाखों श्रद्धालु शीतला माता के आषाढ़ मेले में पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा पूजा-अर्चना के साथ ही बच्चों के मुंडन संस्कार भी कराए जाते हैं।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी

श्री शीतला माता श्राइन बोर्ड के सीईओ सुमित कुमार ने कहा कि आषाढ़ मेला को लेकर सभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा से लेकर डेढ़ सौ पुलिस कर्मी, फायर और एंबुलेंस की गाड़ियां तैनात रहेंगी। इसके अलावा शुद्ध पेयजल, परिसर में सफाई समेत अन्य व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर के सभी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए कि मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था न देखने को मिले।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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