ज्यादा धार्मिक नहीं, बल्कि..., दिल्ली ब्लास्ट के पहले गिरफ्तार की गई डॉक्टर के पूर्व पति ने क्या बताया

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के पति सामने आए हैं। शाहीन के पति डॉ. हयात जफर ने कहा कि शाहीन ज्यादा धार्मिक नहीं थी, बल्कि उदार विचारों वाली महिला थी। जफर ने कहा कि साल 2012 में दोनों अलग हो गए थे और दोनों के दो बच्चे हैं।

दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद से देश में हलचल सी मची हुई है। धमाके से कुछ घंटों पहले फारीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में गिरफ्तार की गई महिला डॉक्टर शाहीन सईद के पति सामने आए हैं। शाहीन के पति डॉ. हयात जफर ने कहा कि शाहीन ज्यादा धार्मिक नहीं थी, बल्कि उदार विचारों वाली महिला थी। जफर ने कहा कि साल 2012 में दोनों अलग हो गए थे और दोनों के दो बच्चे हैं।

क्यों अलग हो गए थे जफर और शाहीन डॉ. हयात ने कहा कि मेरा शाहीन से अब कोई संबंध नहीं है। मेरे उसके साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 2012 में अलग हो गए थे। हमारे दो बच्चे हैं और वे मेरे साथ रहते हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। अलग होने के बाद से मैं उससे संपर्क में नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वह कभी भी धार्मिक नहीं थीं और उदारवादी थीं। वह चाहती थीं कि हम ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बस जाएँ। उसके बाद, हम अलग हो गए। डॉ. हयात ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर उनके और शाहीन के बीच मतभेद थे। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर हमारे बीच मतभेद थे। मेरे बच्चे उनसे बात नहीं करते। वह पल्मोनोलॉजी की प्रोफेसर थीं। 2006 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की।