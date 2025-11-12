Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsshe was liberal ex husband of doctor shahin told after arrest in delhi blast case
ज्यादा धार्मिक नहीं, बल्कि..., दिल्ली ब्लास्ट के पहले गिरफ्तार की गई डॉक्टर के पूर्व पति ने क्या बताया

संक्षेप: दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद के पति सामने आए हैं। शाहीन के पति डॉ. हयात जफर ने कहा कि शाहीन ज्यादा धार्मिक नहीं थी, बल्कि उदार विचारों वाली महिला थी। जफर ने कहा कि साल 2012 में दोनों अलग हो गए थे और दोनों के दो बच्चे हैं।

Wed, 12 Nov 2025 02:07 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली में लाल किले के पास धमाके के बाद से देश में हलचल सी मची हुई है। धमाके से कुछ घंटों पहले फारीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामदगी के मामले में गिरफ्तार की गई महिला डॉक्टर शाहीन सईद के पति सामने आए हैं। शाहीन के पति डॉ. हयात जफर ने कहा कि शाहीन ज्यादा धार्मिक नहीं थी, बल्कि उदार विचारों वाली महिला थी। जफर ने कहा कि साल 2012 में दोनों अलग हो गए थे और दोनों के दो बच्चे हैं।

क्यों अलग हो गए थे जफर और शाहीन

डॉ. हयात ने कहा कि मेरा शाहीन से अब कोई संबंध नहीं है। मेरे उसके साथ कोई करीबी रिश्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 2012 में अलग हो गए थे। हमारे दो बच्चे हैं और वे मेरे साथ रहते हैं। हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। अलग होने के बाद से मैं उससे संपर्क में नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वह कभी भी धार्मिक नहीं थीं और उदारवादी थीं। वह चाहती थीं कि हम ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बस जाएँ। उसके बाद, हम अलग हो गए। डॉ. हयात ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर उनके और शाहीन के बीच मतभेद थे। उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर हमारे बीच मतभेद थे। मेरे बच्चे उनसे बात नहीं करते। वह पल्मोनोलॉजी की प्रोफेसर थीं। 2006 में उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की।

शाहीन फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय से भी जुड़ी है। मिली जानकारी के अनुसार, शाहीन का कश्मीरी डॉक्टर डॉ. मुज़म्मिल से गहरा संबंध था, जिसे फरीदाबाद में उनके दो किराए के कमरों से 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ जब्त करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी उस दिन हुई जब दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक वाहन में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Delhi News
