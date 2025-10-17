Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsshe slapped me I was forced to resign Delhi University professor Sujeet Kumar on DUSU Deepika college assault Video
मुझे थप्पड़ मारा, इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया; आंबेडकर कॉलेज के प्रोफेसर ने क्या बताया

संक्षेप: दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक के साथ गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की संयुक्त सचिव दीपिका झा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के अन्य सदस्यों ने कथित तौर पर मारपीट की।

Fri, 17 Oct 2025 05:06 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक शिक्षक के साथ गुरुवार को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की संयुक्त सचिव दीपिका झा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के अन्य सदस्यों ने कथित तौर पर मारपीट की। इस घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में डॉ. भीम राव आंबेडकर कॉलेज के अंदर छात्रों का एक ग्रुप एक शिक्षक पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। अब इस मामले पर डॉ. भीम राव अंबेडकर कॉलेज के प्रोफेसर सुजीत कुमार का बयान सामने आया है।

उन्होंने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने उन्हें थप्पड़ मारा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में प्रिंसिपल के कार्यालय के अंदर उन पर हमला किया। कॉलेज की अनुशासन समिति के संयोजक सुजीत कुमार ने आरोप लगाया कि यह हमला हाल ही में छात्र समूहों के बीच हुई झड़प पर चर्चा के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान हुआ।

कुमार ने बताया, परसों हमारे कॉलेज में नए छात्रों का एक समारोह था। प्रिंसिपल कुलपति कार्यालय जा रहे थे और उन्होंने मुझे कार्यभार सौंपा। समारोह के दौरान, कुछ छात्रों ने कॉलेज के निर्वाचित अध्यक्ष की पिटाई कर दी। शिकायत करने पर, मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मेरे सामने ही फिर से लड़ने लगे। राकेश यादव नाम के एक शिक्षक ने एबीवीपी से जुड़े छात्रों का पक्ष लेना शुरू कर दिया। म जब मैं कई छात्रों से घिरा हुआ था, तो पुलिस ने आकर मुझे बचाया। उन्होंने आगे कहा, प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्होंने मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया और मैंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद, दीपिका नाम की एक छात्रा आई और उसने मुझे थप्पड़ मारा, जैसा कि वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है।

DU ने गठित की जांच कमेटी

दिल्ली विश्वविद्यालय ने बी. आर. अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) की संयुक्त सचिव दीपिका झा द्वारा एक संकाय सदस्य पर शारीरिक हमले की घटना की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। इस 6 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता प्रो. नीता सहगल (प्राणि विज्ञान विभाग) करेंगी। यह कमेटी मामले की जांच करेगी और जल्द से जल्दी अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

एएनआई से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi University
