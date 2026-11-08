‘दिल्ली का प्रदूषण राष्ट्रीय शर्म का विषय, क्रिकेट टीमें भी…’ शशि थरूर का सरकार पर हमला
Shashi Tharoor on Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में दमघोंटू हवा और लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' करार दिया है।
Shashi Tharoor on Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में दमघोंटू हवा और लगातार बिगड़ते AQI को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को 'राष्ट्रीय शर्मिंदगी' करार देते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार इस समस्या को हल करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखा पा रही है। थरूर ने यहां तक कहा कि प्रदूषण का असर अब खेल प्रतियोगिताओं पर भी पड़ने लगा है और क्रिकेट टीमें इस मौसम में दिल्ली में खेलने से बचना चाहती हैं।
शशि थरूर ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, ''दिल्ली की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय शर्मिंदगी का विषय है। मैं लंबे समय से इस मुद्दे को उठाता रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने खर्च पर दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर 10 साल तक राउंडटेबल आयोजित किए, लेकिन आखिरकार इस उम्मीद को छोड़ दिया कि सरकार इस पर अमल करेगी। यह वास्तव में बेहद शर्मनाक स्थिति है।''
क्रिकेट टीमें भी दिल्ली में नहीं खेलना चाहतीं
थरूर ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसका असर खेल आयोजनों पर भी दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल्ली के लोगों के लिए दुख होता है, जिन्हें इस समय जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ रही है। उनके मुताबिक, इस मौसम में क्रिकेट टीमें भी दिल्ली में खेलने के लिए तैयार नहीं हैं और दूसरी खेल प्रतियोगिताएं भी प्रभावित हो रही हैं। कुछ लोग आयोजनों से अपना नाम वापस ले रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि संबंधित अधिकारी इस समस्या के समाधान के लिए जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं जुटा पा रहे हैं।
जयराम रमेश ने भी उठाए सवाल, NCR के बाहर भी प्रदूषण गंभीर
इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) में तत्काल बदलाव की जरूरत है। करीब आठ साल पहले शुरू किए गए इस कार्यक्रम की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से समीक्षा होनी चाहिए।
रमेश ने सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (CREA) के विश्लेषण का हवाला देते हुए बताया कि मासिक औसत PM2.5 के आधार पर देश के तीन सबसे प्रदूषित शहर उत्तर प्रदेश में हैं। इनमें बागपत का बड़ौत, गाजियाबाद का खोड़ा और अमरोहा का गजरौला शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के 13, हरियाणा के 11, गुजरात के तीन और मध्य प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के दो-दो शहरों में PM2.5 का स्तर राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक रहा।
दिल्ली का AQI 389, बेहद खराब श्रेणी में हवा
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, शुक्रवार सुबह आठ बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 389 दर्ज किया गया। यह 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दूसरे चरण के तहत पानी का छिड़काव जैसी गतिविधियां भी जारी हैं। जयराम रमेश ने राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) को भी अपडेट करने की जरूरत बताई। उनके मुताबिक, PM2.5 के सुरक्षित स्तर से जुड़े मानकों की समीक्षा जरूरी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें