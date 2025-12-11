Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newssharjeel imam umar khalid case supreme court question on uapa section 15
शरजील इमाम-उमर खालिद पर आतंक वाली धारा क्यों; SC के सवाल पर क्या दिया गया जवाब

सुनवाई पूरी होने से सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि यूएपीए की धारा 15 भाषण देने को लेकर उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ लगाई जा सकती है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए है। दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि उन्होंने संप्रभुता पर हमला किया था।

Dec 11, 2025 10:49 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
2020 में दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े केसों में लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को सुनवाई पूरी होने से सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि यूएपीए की धारा 15 भाषण देने को लेकर उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ लगाई जा सकती है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए है।

छह आरोपियों की जमानत याजिका पर आदेश सुरक्षित रखने वाली जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से यह जवाब तब मांगा जब वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि दिए गए भाषणों पर अधिकतम धारा 13 (गैर-कानूनी गतिविधियां) और धारा 18 (षड्यंत्र) ही लगाई जा सकती हैं।

एएसजी ने कहा कि आरोपियों की साजिश की वजह से दंगा हुआ और जो कुछ भी उन्होंने भाषण में कहा था वह सच भी हुआ। राजू ने कहा कि 'चिकन नेक को ब्लॉक' करने का इमाम का भाषण भारत की संप्रभुता पर हमला था और खालिद का चक्का जाम वाला भाषण आर्थिक सुरक्षा पर हमला था, इन वजहों से धारा 15 जोड़ना उचित है।

मामले में जमानत की गुहार लगाते हुए इमाम ने अदालत के सामने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया था कि बिना किसी पूर्ण सुनवाई या एक भी दोषसिद्धि के उसे 'खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी' करार दिया गया है। इमाम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अपने मुवक्किल के हवाले से कहा, 'मुझे पुलिस ने आतंकवादी करार दिया है। मैं राष्ट्र-द्रोही नहीं हूं, जैसा कि राज्य ने मुझे कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं और अब तक मुझे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।'

उमर, शरजील और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर आरोप है कि वे 2020 के दंगों के 'सरगना' हैं, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। आरोपियों ने फरवरी 2020 के दंगों की “बड़ी साजिश” रचने से जुड़े मामले में जमानत से इनकार के दिल्ली उच्च न्यायालय के दो सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय का रुख किया है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
