शरजील इमाम-उमर खालिद पर आतंक वाली धारा क्यों; SC के सवाल पर क्या दिया गया जवाब

2020 में दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े केसों में लंबे समय से जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को सुनवाई पूरी होने से सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि यूएपीए की धारा 15 भाषण देने को लेकर उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य के खिलाफ लगाई जा सकती है, जो आतंकी गतिविधियों के लिए है।

छह आरोपियों की जमानत याजिका पर आदेश सुरक्षित रखने वाली जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से यह जवाब तब मांगा जब वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने तर्क दिया कि दिए गए भाषणों पर अधिकतम धारा 13 (गैर-कानूनी गतिविधियां) और धारा 18 (षड्यंत्र) ही लगाई जा सकती हैं।

एएसजी ने कहा कि आरोपियों की साजिश की वजह से दंगा हुआ और जो कुछ भी उन्होंने भाषण में कहा था वह सच भी हुआ। राजू ने कहा कि 'चिकन नेक को ब्लॉक' करने का इमाम का भाषण भारत की संप्रभुता पर हमला था और खालिद का चक्का जाम वाला भाषण आर्थिक सुरक्षा पर हमला था, इन वजहों से धारा 15 जोड़ना उचित है।

मामले में जमानत की गुहार लगाते हुए इमाम ने अदालत के सामने इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया था कि बिना किसी पूर्ण सुनवाई या एक भी दोषसिद्धि के उसे 'खतरनाक बौद्धिक आतंकवादी' करार दिया गया है। इमाम की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने अपने मुवक्किल के हवाले से कहा, 'मुझे पुलिस ने आतंकवादी करार दिया है। मैं राष्ट्र-द्रोही नहीं हूं, जैसा कि राज्य ने मुझे कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं और अब तक मुझे किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है।'