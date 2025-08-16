अब शारदा यूनिवर्सिटी के छात्र ने हॉस्टल में दे दी जान, सुसाइड नोट में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की अपील

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के एक छात्र ने परिसर स्थित हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। उसने अपने सुसाइड नोट में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की अपील की है। इससे पहले जुलाई में इसी यूनिवर्सिटी की बीडीएस की एक छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी।

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के एक छात्र ने परिसर स्थित हॉस्टल के कमरे में कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। उसने अपने सुसाइड नोट में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की अपील की है। इससे पहले जुलाई में इसी यूनिवर्सिटी कीबीडीएस की सेकंड ईयर की एक छात्रा ने गर्ल्स हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी।

ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा यूनिवर्सिटी के 24 साल के बीटेक (कंप्यूटर साइंस) के छात्र ने परिसर स्थित अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शनिवार को बताया कि बिहार के मधुबनी निवासी शिवम डे नामक छात्र का शव शुक्रवार को एचएमआर छात्रावास में फंदे से लटका मिला।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है। इसमें शिवम ने अपने फैसले के पीछे निजी कारण बताए हैं और कई अपीलें की हैं।

नोट में लिखा है कि जब आप यह पढ़ रहे होंगे तो मैं मर चुका होऊंगा। मेरी मौत मेरा अपना फैसला है। इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। मैं एक साल से इसकी योजना बना रहा था। नोट में उसने बताया है कि वह दो साल से कक्षाओं में नहीं जा रहा था। उसने विश्वविद्यालय प्रशासन से उनके परिवार को बची हुई फीस वापस करने का आग्रह किया है।

शिवम ने अपने अंगदान की इच्छा भी जताई। साथ ही देश की शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए लिखा- अगर इस देश को महान बनना है, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा।

उधर, छात्र के परिवार ने आरोप लगाया कि लंबे समय तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने के बावजूद विश्वविद्यालय ने उन्हें सूचित नहीं किया। पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। एक अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है और हर पहलू की गहन जांच की जाएगी।