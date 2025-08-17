Sharda University Greater Noida B.Tech student father reaction on his son suicide ‘अगर मुझे पता चल जाता तो…'; शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के छात्र के सुसाइड पर क्या बोले पिता, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSharda University Greater Noida B.Tech student father reaction on his son suicide

‘अगर मुझे पता चल जाता तो…'; शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के छात्र के सुसाइड पर क्या बोले पिता

ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र बिहार के पूर्णिया का रहने वाला था। छात्र के पिता का कहना है कि बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह यहां उसे खो देंगे।   

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 11:02 AM
share Share
Follow Us on
‘अगर मुझे पता चल जाता तो…'; शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक के छात्र के सुसाइड पर क्या बोले पिता

ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के एक और स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र बिहार के पूर्णिया का रहने वाला था, जो यहां रहकर बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। छात्र के पिता का कहना है कि बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह यहां उसे खो देंगे। बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है अगर यह बात उन्हें पता चल जाती तो वह उसे दुनिया से नहीं जाने देते। बता दें कि, बीते एक महीने में शारदा यूनिवर्सिटी के किसी छात्र द्वारा खुदकुशी का यह दूसरा मामला है।

जानकारी के अनुसार, शारदा यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई करने वाले एक छात्र ने शुक्रवार की रात नॉलेज पार्क स्थित निजी छात्रावास में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पुलिस को कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। इसमें छात्र ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। परिजनों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस परिजनों की शिकायत पर इस मामले की जांच कर रही है।

बिहार के पूर्णिया में रहने वाले कार्तिक चंद डे का 24 वर्षीय बेटा शिवम डे शारदा यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। एक निजी हॉस्टल में रहता था। शुक्रवार की रात करीब 8:30 बजे शिवम ने हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। हॉस्टल के कर्मचारियों ने शिवम को नजदीक के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने शिवम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को मृतक के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

खुद को मौत का जिम्मेदार ठहराया : पुलिस को छात्र के कमरे से एक सुसाइड नोट मिला है। डायरी के पेज पर अंग्रेजी में लिखे सुसाइड नोट में छात्र ने अपनी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया। डायरी में लिखा है कि आत्महत्या करना मेरा अपना फैसला है। इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं है। मैं पिछले एक साल से इसकी योजना बना रहा था। यह दुनिया मेरे लिए नहीं है या शायद मैं इसके लिए नहीं हूं। मैं सिर्फ बेकार हूं। पुलिस से अनुरोध है कि मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। यूनिवर्सिटी से अनुरोध है कि मेरे परिजनों को फीस वापस कर दे। शायद मैं इस शिक्षा के लायक नहीं था। अगर यह देश महान बनना है तो शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने की शुरुआत करनी होगी। मेरा अंग किसी लायक हो तो उन्हें दान करना चाहता हूं। अंत में लिखा कि बाबा माफ करना मैं आपका सहारा नहीं बन सका।

पिता ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उठाए सवाल : छात्र के पिता कार्तिक चंद डे ने बताया कि वह लोन लेकर फीस जमा कर रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शिवम के गैरहाजिर रहने की जानकारी नहीं दी, जबकि फीस व अन्य के संबंध में मैसेज और मेल भेजते रहते थे। शिवम 2023 के बाद यूनिवर्सिटी नहीं गया था तो फीस किस लिए ली गई।

रैगिंग की शिकायत की थी : परिजनों ने बताया कि फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में शिवम के साथ रैगिंग की गई थी। यह बात शिवम ने अपने परिवार को बताई थी। उन्होंने उसे समझाया था कि कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।

‘मुझे पता चल जाता तो जिगर के टुकड़े को मरने नहीं देता’

शिवम के पिता कार्तिक चंद डे ने बताया कि इंजीनियर बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा भेजा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह यहां अपने बेटे को खो देंगे। पिता कार्तिक चंद डे ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने कभी नहीं बताया कि शिवम यूनिवर्सिटी नहीं आता है और उसने पढ़ाई छोड़ दी है, यदि यह बात उन्हें पता चल जाती तो वह अपने जिगर के टुकड़े को इस दुनिया से नहीं जाने देते। मां कविता का रो-रो कर बुरा हाल है।

दो महीने पहले वैष्णो देवी गया था

शिवम परिवार के साथ दो महीने पहले वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गया था। इसके बाद वृंदावन घूमने के बाद परिवार के साथ ही शिवम बिहार अपने घर चला गया था। दो महीने घर रहने के बाद वह 2 अगस्त को ही वापस लौटा था। शिवम ने यह कभी नहीं महसूस होने दिया कि वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। ग्रेटर नोएडा में छात्र-छात्राओं के खुदकुशी करने की यह तीसरी घटना है। इससे पहले शारदा यूनिवर्सिटी में 18 जुलाई को बीडीएस की छात्रा ने खुदकुशी कर ली थी। 30 जुलाई को जीएनआईओटी कॉलेज की एक बीटेक की छात्रा ने जान दी थी।

मेंटर ने संपर्क बनाए रखा : विश्वविद्यालय

शारदा यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर पीआर डॉ. अजित कुमार ने बताया कि शिवम कुमार डे ने सत्र 2022-23 में बीटेक में दाखिला लिया था। मई 2024 में चौथे सेमेस्टर की नियमित परीक्षाओं के बाद सीजीपीए तृतीय वर्ष में प्रमोशन के लिए आवश्यक 5.0 के मानदंड तक नहीं पहुंच पाया। अगस्त 2024 में विशेष परीक्षा का अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया। सत्र 2024-25 में शिवम ने स्वयं को पुन: पंजीकृत नहीं कराया। न ही किसी क्लास में सम्मिलित हुआ। उनके मेंटर ने संपर्क बनाए रखा और इंटर्नशिप जैसी अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में भी उन्हें सम्मिलित करने का प्रयास किया। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि परिवार को जमा फीस वापस कर दी जाएगी।