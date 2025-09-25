चैतन्यांनद पर शारदा इंस्टीट्यूट ने भी लिया ऐक्शन, छात्रों की सुरक्षा पर दिया ये जवाब

SRISIIM ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जब उन्हें स्वामी चैतन्यांनद उर्फ पार्थसारथी से जुड़े कथित उत्पीड़न, मनमाने व्यवहार और वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की।

खुद को भगवान बताने वाले धर्म गुरु स्वामी चैतन्यांनद सरस्वती को लेकर शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट-रिसर्च ने एक बयान जारी किया है। संस्थान ने चार पन्नों का एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें उन्होंने स्वामी चैतन्यांनद के खिलाफ लिए गए ऐक्शन की जानकारी है। स्वामी चैतन्यांनद के खिलाफ 17 लड़कियों के साथ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के आरोप हैं।

SRISIIM ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जब उन्हें स्वामी चैतन्यांनद उर्फ पार्थसारथी से जुड़े कथित उत्पीड़न, मनमाने व्यवहार और वित्तीय गड़बड़ियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की।

बयान के अनुसार, श्रृंगेरी शारदा पीठम, जो एक शासी परिषद के माध्यम से संस्थान का संचालन करता है, ने पहले स्वतंत्र विशेषज्ञों की ओर से SRISIIM का व्यापक ऑडिट कराने का आदेश दिया था। ऑडिट में कई अनियमितताओं और गैर-कानूनी कामों का खुलासा हुआ, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी, ठगी और विश्वासघात शामिल था। ये सभी आरोप चैतन्यांनद और उनके सहयोगियों पर लगाए गए हैं।

बयान में कहा गया है, "जांच के नतीजों के आधार पर, पीठम ने 19 जुलाई, 2025 को एक आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके साथ 300 से अधिक पन्नों के दस्तावेज संलग्न थे। इस मामले को 23 जुलाई को एक एफआईआर के रूप में दर्ज किया गया।"पीठम ने चैतन्यांनद को दी गई मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) भी रद्द कर दी और संस्थान के कामकाज की देखरेख के लिए बेदाग ईमानदारी वाले प्रख्यात शिक्षाविदों और पेशेवरों की 11-सदस्यीय शासी परिषद का गठन किया है।

प्रेस के लिए जारी किए गए बयान में यह भी बताया गया है कि 1 अगस्त को, पीठम को वायु मुख्यालय के शिक्षा निदेशालय से एक ग्रुप कैप्टन का ईमेल मिला, जिसमें छात्रों की तरफ से चैतन्यांनद के कथित दुर्व्यवहार की शिकायतें थीं। शिकायतों में छात्राओं को अजीब समय पर व्हाट्सएप संदेश भेजना, और साथ ही उनके शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करने वाले मनमाने और बदले की भावना से लिए गए निर्णय शामिल थे।

इस ईमेल के बाद, नवगठित शासी परिषद ने विवरण इकट्ठा करने के लिए छात्रों के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बयान में कहा गया है कि अगले दिन, 2 अगस्त को, पीठम ने निदेशालय को जवाब दिया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि एक एफआईआर पहले ही दर्ज की जा चुकी है और यह भी आश्वासन दिया कि जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पीठम ने यह भी स्पष्ट किया कि चैतन्यांनद श्रृंगेरी शारदा पीठम के भिक्षु या आदि शंकराचार्य परंपरा का हिस्सा नहीं थे। बयान में कहा गया, "4 अगस्त को, उत्पीड़न और अत्याचारों को उजागर करने वाली एक नई शिकायत स्थानीय पुलिस में दर्ज की गई। इसके कारण 5 अगस्त को एक और एफआईआर दर्ज हुई, और तब से जांच चल रही है।" पुलिस ने प्रभावित छात्रों के बयान दर्ज किए हैं, जबकि संस्थान उन्हें कानूनी और भावनात्मक सहायता प्रदान कर रहा है।

पीठम ने 9 अगस्त को एक सार्वजनिक सूचना में दोहराया कि चैतन्यांनद के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई हैं और छात्रों की सुरक्षा और चल रहे कार्यक्रमों की अखंडता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उसी दिन जाने-माने शिक्षाविद कृष्णा वेंकटेश के तहत एक नई शासी परिषद(Governing Council) नियुक्त की गई।