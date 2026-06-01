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शालीमार बाग गांव में आज फिर गरजेंगे बुलडोजर, 50% से अधिक अवैध इमारतें ध्वस्त

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Shalimar Bagh Village Demolition : दिल्ली के शालीमार बाग गांव में अवैध इमारतों के खिलाफ सोमवार को भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने रविवार को आधी से अधिक अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस व सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही।

शालीमार बाग गांव में आज फिर गरजेंगे बुलडोजर, 50% से अधिक अवैध इमारतें ध्वस्त

दिल्ली के शालीमार बाग गांव में रविवार को भारी पुलिस व सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अवैध इमारतों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। डीएम एसएस परिहार ने बताया कि रविवार को 143 अवैध इमारतों में से 50 फीसदी इमारतों को ढहाया गया। बची इमारतों को सोमवार तक ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले आगे की इमारतों के हिस्सों की बिजली को काट दिया गया था। प्रशासन व दिल्ली पुलिस ने एहतियातन शालीमार बाग गांव के आने-जाने के दोनों सड़क मार्गों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस दौरान दिन भर ड्रोन के जरिए भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। पीड़ित लोगों ने कार्रवाई पर रोष प्रकट किया। दिल्ली पुलिस के सिपाही व सुरक्षा बल शालीमार बाग गांव की गलियों में दिनभर मौजूद रहे। प्रशासन ने रविवार सुबह 6 और 7 बजे से कार्रवाई शुरू की, जो शाम तक जारी रही। प्रशासन ने दर्जनों बुलडोजर के जरिए अवैध इमारतों व निर्माण को ध्वस्त किया।

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मध्य-उत्तर जिला के जिलाधिकारी एसएस परिहार ने बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शालीमार बाग इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। रविवार सुबह से शालीमार बाग स्थित गांव हैदरपुर क्षेत्र में रोड नंबर-320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के भीतर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। डीएम परिहार ने कहा कि रोड नंबर-320 का चौड़ीकरण पूरा होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं की सुगम आवाजाही और क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मुआवजा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

विशेष सहायता पैकेज घोषित किया

डीएम परिहार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित पात्र परिवारों के लिए विशेष सहायता पैकेज भी घोषित किया है। इसके मद्देनजर प्रत्येक पात्र परिवार और इकाई को तीन लाख रुपये की एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास दिल्ली में कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है, उन्हें सावदा घेवरा स्थित आवासीय इकाइयों में 11 माह तक लाइसेंस आधारित अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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सुरक्षा बलों की दस कंपनियां तैनात रहीं

उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सिविल एजेंसियों ने शालीमार बाग गांव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई। इसमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की दस कंपनियों की तैनाती गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की गई।

पीड़ित परिवार कीमती सामान लेकर जाते दिखे

कई पीड़ित परिवार प्रशासन की कार्रवाई के बीच अपने कीमती सामानों को ले जाते हुए नजर आए। कई पीड़ित परिवार व लोगों ने कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि 50 वर्षों से अधिक समय तक रहने के बाद संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और बिजली-पानी कनेक्शन, आधार कार्ड व वोटर कार्ड होते हुए भी यह कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि प्रशासन, सरकार आम लोगों को किफायती दरों पर घर उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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