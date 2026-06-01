शालीमार बाग गांव में आज फिर गरजेंगे बुलडोजर, 50% से अधिक अवैध इमारतें ध्वस्त

Shalimar Bagh Village Demolition : दिल्ली के शालीमार बाग गांव में अवैध इमारतों के खिलाफ सोमवार को भी बुलडोजर वाली कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने रविवार को आधी से अधिक अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस व सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही।

दिल्ली के शालीमार बाग गांव में रविवार को भारी पुलिस व सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अवैध इमारतों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। डीएम एसएस परिहार ने बताया कि रविवार को 143 अवैध इमारतों में से 50 फीसदी इमारतों को ढहाया गया। बची इमारतों को सोमवार तक ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जाएगी।

तोड़फोड़ की कार्रवाई से पहले आगे की इमारतों के हिस्सों की बिजली को काट दिया गया था। प्रशासन व दिल्ली पुलिस ने एहतियातन शालीमार बाग गांव के आने-जाने के दोनों सड़क मार्गों को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस दौरान दिन भर ड्रोन के जरिए भी पूरे क्षेत्र की निगरानी की गई। पीड़ित लोगों ने कार्रवाई पर रोष प्रकट किया। दिल्ली पुलिस के सिपाही व सुरक्षा बल शालीमार बाग गांव की गलियों में दिनभर मौजूद रहे। प्रशासन ने रविवार सुबह 6 और 7 बजे से कार्रवाई शुरू की, जो शाम तक जारी रही। प्रशासन ने दर्जनों बुलडोजर के जरिए अवैध इमारतों व निर्माण को ध्वस्त किया।

मध्य-उत्तर जिला के जिलाधिकारी एसएस परिहार ने बताया कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शालीमार बाग इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। रविवार सुबह से शालीमार बाग स्थित गांव हैदरपुर क्षेत्र में रोड नंबर-320 के निर्धारित राइट ऑफ वे के भीतर बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। डीएम परिहार ने कहा कि रोड नंबर-320 का चौड़ीकरण पूरा होने से यातायात व्यवस्था में सुधार, आपातकालीन सेवाओं की सुगम आवाजाही और क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मुआवजा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है।

विशेष सहायता पैकेज घोषित किया डीएम परिहार ने कहा कि दिल्ली सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित पात्र परिवारों के लिए विशेष सहायता पैकेज भी घोषित किया है। इसके मद्देनजर प्रत्येक पात्र परिवार और इकाई को तीन लाख रुपये की एकमुश्त एक्स-ग्रेशिया सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन परिवारों के पास दिल्ली में कोई वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है, उन्हें सावदा घेवरा स्थित आवासीय इकाइयों में 11 माह तक लाइसेंस आधारित अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

सुरक्षा बलों की दस कंपनियां तैनात रहीं उत्तर पश्चिमी जिले की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आकांक्षा यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर सिविल एजेंसियों ने शालीमार बाग गांव में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसमें दिल्ली पुलिस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर तैयारी की गई। इसमें दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स की दस कंपनियों की तैनाती गई। इस दौरान पूरे क्षेत्र की ड्रोन से निगरानी की गई।