दिल्ली में बदले जाएंगे इन रेलवे स्टेशनों के नाम, ट्रेनों को भी किया जाएगा शिफ्ट
दिल्ली में कुछ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा सकते हैं। कुछ स्टेशनों में नाम के आगे दिल्ली जोड़ा जा सकता है। बड़े स्टेशनों से कुछ रेल गाड़ियों को भी यहां शिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए स्टेशनों का विस्तार किया गया है।
राजधानी दिल्ली के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों सहित कुछ अन्य स्टेशनों के नाम बदले जा सकते हैं। इनमें शकूरबस्ती और बिजवासन शामिल है। इन स्टेशनों पर बीते दिनों पुनर्विकास और प्लेटफॉर्म बढ़ाने का काम किया गया है। सूत्रों ने बताया कि नाम बदलने की शक्ति फिलहाल गृह मंत्रालय के पास है। रेल मंत्रालय की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि यह शक्ति उन्हें मिल जाए ताकि वह बदलाव कर सके।
बता दें कि पहले जहां शकूरबस्ती केवल तीन प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन था तो वहीं अब यहां छह प्लेटफॉर्म हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को इस स्टेशन पर स्थानांतरित करने की भी योजना है। लेकिन शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन का नाम किसी कॉलोनी या जगह पर नहीं है। इसका नाम रानी बाग, पंजाबी बाग या कुछ और रखा जा सकता है।
कई स्टेशनों के नाम में दिल्ली जोड़ने की योजना
बिजवासन स्टेशन अक्टूबर महीने से शुरू किया जा सकता है। इस स्टेशन पर पुरानी दिल्ली और सराय रोहिल्ला से गाड़ियों को शिफ्ट करने की योजना है। इसका नाम नहीं भी बदला गया तो बिजवासन के साथ दिल्ली जोड़ा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सदर बाजार, आदर्श नगर, पटेल नगर, तिलक ब्रिज आदि स्टेशनों के नाम के आगे दिल्ली जोड़ने पर चर्चा हुई है।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाड़ियों को किया जाएगा शिफ्ट
दरअसल, राजधानी में कई छोटे स्टेशनों इसलिए भी विकसित किया जा रहा है, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी गाड़ियों को धीरे-धीरे दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का काम जल्द ही रफ्तार पकड़ सकता है। 2650 करोड़ रुपये के प्रॉजेक्ट को 2029 तक पूरा करना है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को मल्टी लेवल ट्रांसपोर्ट हब में बदला जाएगा। एयरपोर्ट जैसे लुक वाले इस नए स्टेशन पर प्रतिदिन 7 लाख यात्रियों के आवागमन की सुविधा होगी।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप