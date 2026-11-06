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रेल यात्रियों को गुड न्यूज! दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन पर नया टर्मिनल तैयार; इन रूट पर दौड़ेंगी ट्रेनें

By , Amit Jha, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन में नया टर्मिनल बनकर तैयार हो गया है। यात्री बिना जाम में फंसे आसानी से रोहतक रोड से स्टेशन परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। गाड़ियों की पार्किंग के लिए भी पर्याप्त स्थान मिलेगा।

Passengers crossing railway tracks at railway station
रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पार करते यात्री - सांकेतिक तस्वीर

दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को जल्द ही वहां प्रवेश-निकास के लिए दूसरा गेट मिलने जा रहा है। यात्री रोहतक रोड की तरफ से भी स्टेशन में आ-जा सकेंगे। यहां पर स्टेशन की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। रोहतक रोड पर इसका प्रवेश-निकास द्वार भी तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में इस तरफ दो रेलवे प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जहां से बठिंडा और पंजाब की दिशा के लिए गाड़ियां चलाई जाएंगी। भविष्य में यहां गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

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राजधानी में नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन और सराय रोहिल्ला स्टेशन पर ही दो तरफ प्रवेश-निकास की सुविधा है। दिल्ली में शकूर बस्ती का विकास एक बड़े स्टेशन के रूप में किया जा रहा है। बीते दिनों यहां पर दो नए प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, लेकिन यहां प्रवेश के लिए केवल रानी बाग की दिशा से ही रास्ता था। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब इस स्टेशन का विस्तार किया जा रहा है। रानी बाग के बाद अब रोहतक रोड की तरफ शकूर बस्ती स्टेशन का नया टर्मिनल तैयार कर लिया गया है। यहां प्रवेश द्वार से लेकर पार्किंग की जगह भी तैयार हो गई है। स्टेशन परिसर में एक समय में 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रोहतक रोड की तरफ बने टर्मिनल से सेवा शुरू होने में अभी 6 माह का समय लग सकता है। यहां पर फिलहाल कंक्रीट का ट्रैक बिछाने का काम हो रहा है। इसके बाद बठिंडा की ओर जाने वाली गाड़ियों को यहीं से रवाना हाेंगी।

उन्होंने बताया कि स्टेशन के दोनों तरफ वाले हिस्सों को फिलहाल जोड़ा नहीं गया है क्योंकि इनके बीच में झुग्गियां है। रोहतक रोड की तरफ से अगर किसी को पुराने शकूर बस्ती टर्मिनल की तरफ जाना है, तो उसे लगभग 250 मीटर पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन रोहतक रोड की तरफ उन्हें रानी बाग जैसा जाम नहीं मिलेगा।

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कई रेलगाड़ियां होने वाली है स्थानांतरित

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शकूर बस्ती भविष्य में एक बड़े स्टेशन के रूप में विकसित होगा। पंजाब की ओर जाने वाली कई गाड़ियों को इसी स्टेशन से चलाने की योजना है। इस बार त्योहार के समय में कई विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन भी इस स्टेशन से किया जा रहा है। आने वाले दिनों में एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की संख्या यहां पर बढ़ाई जाएगी।

मेट्रो से स्टेशन तक पहुंचना आसान होगा

रोहतक रोड की तरफ बनाए गए टर्मिनल के रास्ते यात्रियों के लिए प्रवेश करना आसान होगा। मादीपुर मेट्रो स्टेशन इस टर्मिनल के बिल्कुल पास है, इसलिए मेट्रो से यात्री आसानी से पहुंच सकेंगे। रानी बाग की तरफ मेट्रो की सुविधा नहीं है। इसके अलावा यहां प्रवेश वाली जगह बड़ी होने के चलते पार्किंग से लेकर प्रवेश-निकास रानी बाग की तुलना में बेहद आसान होगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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