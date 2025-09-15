कीमत चुकानी होगी..., BMW कार एक्सीडेंट में मृतक अफसर के चचेरे भाई शैलेंद्र ने उठाया सवाल

उनके चचेरे भाई शैलेंद्र कुमार ने कहा अगर पुलिस जांच में कमी सामने आती है, तो निश्चित रूप से आरोपी को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा उन्होंने इस हादसे के बाद के घटनाक्रम पर सवाल भी उठाया है।

दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास BMW कार एक्सीडेंट में वित्त मंत्रालय के अफसर नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। उनके चचेरे भाई शैलेंद्र कुमार ने कहा अगर पुलिस जांच में कमी सामने आती है, तो निश्चित रूप से आरोपी को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा उन्होंने इस हादसे के बाद के घटनाक्रम पर सवाल भी उठाया है।

इसकी कीमत चुकानी होगी चचेरे भाई शैलेंद्र ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा, पहली बात तो यह है कि अगर उसने (आरोपी ने) गलतियां की हैं, चाहे वो दुर्घटना से पहले की हों, लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से या दुर्घटना के बाद की हों। अगर जानबूझकर या अनजाने में गलतियाँ हुई हैं और अगर पुलिस को जाँच में यह बात पता चलती है, तो निश्चित रूप से उसे इसकी कीमत चुकानी होगी।

चचेरे भाई ने उठाया सवाल हादसे के बाद के घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा, किसी भी एक्सीडेंट में, खासकर अगर आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हों, तो लॉजिकल च्वायस हमेशा वह अस्पताल होता है जो आपके सबसे नजदीक हो और जहाँ आपातकालीन मामलों को संभालने के लिए जरूरी सुविधाएँ हों। इसके बाद उन्होंने सवाल करते हुए कहा, अगर वे उसे वहां नहीं ले गए, तो इसके पीछे उनका क्या कारण था? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन ये फैसला गलत था।