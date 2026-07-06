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पेट्रोल बम फेंकने आए थे टेरर मॉड्यूल के गुर्गे; दिल्ली में निशाने पर थे ये टार्गेट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के दो मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पेट्रोल बम और पिस्तौलें मिली हैं।

पेट्रोल बम फेंकने आए थे टेरर मॉड्यूल के गुर्गे; दिल्ली में निशाने पर थे ये टार्गेट

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के 2 अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली और पंजाब से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, पंजाब और यूपी में चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पेट्रोल बम और अवैध पिस्तौलें बरामद की गई हैं। आरोपी कथित तौर पर 2 अलग-अलग नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे। एक टेरर मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था।

पेट्रोल बम फेंकने आए थे आरोपी

शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह नेटवर्क संगठित तरीके से काम करता था। इस टेरर नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पहले मॉड्यूल में सलमान और दानिश उर्फ चांद मिया को पकड़ा गया है। वे पेट्रोल बम फेंकने आए थे। उनके पास से 3 पेट्रोल बम और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

संदिग्धों के सामने आए नाम

सलमान और दानिश उर्फ चांद मिया को शहजाद भट्टी का एक साथी हैंडल कर रहा था। दूसरे मॉड्यूल में 4 लोग पकड़े गए हैं। इन चारों संदिग्धों में एक शाहीन बाग का तैयब है। उसके साथ उसका जीजा अली फजल को भी पकड़ा गया है। अली फजल पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इनके साथ जुबैर भी है। दूसरे मॉड्यूल का चौथा शख्स अमृतसर का मलिकियत है। ये सभी सरहद पार से हथियार लाते थे।

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ड्रोन से आते थे हथियार, निशाने पर थे ये टार्गेट

दूसरा मॉड्यूल जो हथियारों की तस्करी करता था। उसे सीमा पार से हथियार सप्लाई किए जाते थे। सीमा पार बैठे गुर्गे ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराते थे। आरोपियों के पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि आतंकियों के निशाने पर पुलिस पुलिस के ठिकाने थे। इनके निशाने पर ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहें भी थीं।

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कैसे होती थी फंडिंग पता लगा रही स्पेशल सेल

स्पेशल सेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच का फोकस बड़े नेटवर्क का पता लगाने पर है। पुलिस पता लगा रही है कि नेटवर्क की फंडिंग कैसे होती थी। जांच अभी शुरुआती चरण में है और कथित आतंकी और हथियारों की सप्लाई करने वाले मॉड्यूल के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जैसे-जैसे इस आतंकी नेटवर्क की जांच आगे बढ़ेगी गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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