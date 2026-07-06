पेट्रोल बम फेंकने आए थे टेरर मॉड्यूल के गुर्गे; दिल्ली में निशाने पर थे ये टार्गेट
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के दो मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पेट्रोल बम और पिस्तौलें मिली हैं।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शहजाद भट्टी टेरर नेटवर्क के 2 अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली और पंजाब से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, पंजाब और यूपी में चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पेट्रोल बम और अवैध पिस्तौलें बरामद की गई हैं। आरोपी कथित तौर पर 2 अलग-अलग नेटवर्क के जरिए काम कर रहे थे। एक टेरर मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था।
पेट्रोल बम फेंकने आए थे आरोपी
शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह नेटवर्क संगठित तरीके से काम करता था। इस टेरर नेटवर्क के तार कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि पहले मॉड्यूल में सलमान और दानिश उर्फ चांद मिया को पकड़ा गया है। वे पेट्रोल बम फेंकने आए थे। उनके पास से 3 पेट्रोल बम और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है।
संदिग्धों के सामने आए नाम
सलमान और दानिश उर्फ चांद मिया को शहजाद भट्टी का एक साथी हैंडल कर रहा था। दूसरे मॉड्यूल में 4 लोग पकड़े गए हैं। इन चारों संदिग्धों में एक शाहीन बाग का तैयब है। उसके साथ उसका जीजा अली फजल को भी पकड़ा गया है। अली फजल पर पहले से ही आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। इनके साथ जुबैर भी है। दूसरे मॉड्यूल का चौथा शख्स अमृतसर का मलिकियत है। ये सभी सरहद पार से हथियार लाते थे।
ड्रोन से आते थे हथियार, निशाने पर थे ये टार्गेट
दूसरा मॉड्यूल जो हथियारों की तस्करी करता था। उसे सीमा पार से हथियार सप्लाई किए जाते थे। सीमा पार बैठे गुर्गे ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराते थे। आरोपियों के पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि आतंकियों के निशाने पर पुलिस पुलिस के ठिकाने थे। इनके निशाने पर ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहें भी थीं।
कैसे होती थी फंडिंग पता लगा रही स्पेशल सेल
स्पेशल सेल की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि जांच का फोकस बड़े नेटवर्क का पता लगाने पर है। पुलिस पता लगा रही है कि नेटवर्क की फंडिंग कैसे होती थी। जांच अभी शुरुआती चरण में है और कथित आतंकी और हथियारों की सप्लाई करने वाले मॉड्यूल के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि जैसे-जैसे इस आतंकी नेटवर्क की जांच आगे बढ़ेगी गिरफ्तारियां बढ़ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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