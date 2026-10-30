उमा भारती की बातों से शाहनवाज हुसैन भी भावुक हो गए, कहा- आपने अपने घर में ही अरबाज का…
मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज की शादी में शामिल नहीं हो सकने पर अफसोस जाहिर करते हुए जिस तरह कई इमोशनल बातें कहीं, उससे बिहार से आने वाले पूर्व मंत्री भी भावुक हो गए।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायरब्रांड हिंदूवादी नेता उमा भारती ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज की शादी में शामिल नहीं हो सकने पर बेहद इमोशनल बातें कहीं। उमा भारती को दीदी कहने वाले शाहनवाज हुसैन भी इसको पढ़कर भावुक हो गए। उन्होंने जहां पूर्व सीएम के स्नेह और आशीर्वाद को अपने लिए जीवन की अनमोल पूंजी बताया तो उन्होंने नजदीकी रिश्ते का जिक्र करते हुए याद किया कि उमा भारती ने ही अरबाज का पहला जन्मदिन अपने घर में मनाया था। उमा भारती ने इससे पहले शाहनवाज हुसैन के साथ अपने रिश्ते, रेनू शर्मा संग उनकी शादी और बेटे अरबाज को लेकर कई इमोशनल किस्से साझा किए।
उमा भारती ने बताया कि शाहनवाज हुसैन जी ने जब वृंदावन जाकर उन्हें अपने बेटे अरबाज के विवाह का निमंत्रण-पत्र दिया तो उन्हें हुसैन से पहली मुलाकात से लेकर अरबाज की शादी के निमंत्रण तक की पूरी कहानी याद आ गई। उमा भारती ने याद किया कि कैसे 1993 में जब वह जेपी नड्डा के बाद युवा मोर्चे की अध्यक्ष बनीं तो शाहनवाज के साथ उनका जुड़ाव हुआ। पूर्व मंत्री ने कहा, 'शाहनवाज जी नड्डा जी की टीम में सदस्य की हैसियत से थे, उन्हें आशंका थी कि मैं नई टीम में उनको नहीं रखूंगी क्योंकि अयोध्या आंदोलन में इतनी सक्रिय भागीदारी के बाद मेरे जैसे लोगों की वामपंथियों के द्वारा ऐसी छवि प्रस्तुत कर दी गई कि हम मुस्लिम समाज के दुश्मन हैं। किंतु शाहनवाज जी की अत्यधिक सक्रियता को देखकर पहली बार कार्यालय प्रभारी बने फिर राष्ट्रीय मंत्री बने फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और 32 वर्ष की आयु में अटल जी की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बने।'
उमा भारती ने कहा- रेनू शर्मा संग शाहनवाज की शादी को किया याद
उमा भारती ने याद किया कि कैसे शाहनवाज हुसैन ने रेनू शर्मा के बारे में सबसे पहले उन्हें ही बताया और शादी वाली सलाह भी उन्होंने ही दी थी। उन्होंने कहा,रेनू एवं शाहनवाज दोनों अपनी धर्म का पालन करें और विवाह करें, मेरे इस सुझाव के बाद दोनों ने विवाह किया फिर दोनों के परिवारों ने उनको अपना लिया।' उमा भारती ने अरबाज के जन्म के बाद उनके घर में मनाई गई खुशी को याद किया। उन्होंने कहा कि फिर तो शाहनवाज तरक्की करते गए, बच्चे बड़े होते गए, उच्च शिक्षा प्राप्त किये। रेनू एवं शाहनवाज के संबंधों की मिठास कभी कम नहीं हुई।
क्यों शादी में नहीं शामिल हो सकीं
उमा भारती ने शादी में शामिल नहीं हो सकने की अपनी मजबूरी और दुख का इजहार करते हुए कहा, 'अपने बेटे की शादी का निमंत्रण पत्र लेकर शाहनवाज जी वृंदावन आए और दिनांक 26 तारीख को शाम को अरबाज के निकाह में मुझे फूफी की हैसियत से बैठना था। मैं केदारनाथ जी से 25 तारीख सुबह वृंदावन आई, केदारनाथ जी में माईनस 3 डिग्री तापमान था वृंदावन में अत्यधिक गर्मी, फिर तो मैं 26 तारीख को दिल्ली जा ही नहीं सकी इसका मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा। मैं शादी में नहीं जाती किंतु अरबाज के निकाह में मुझे रहना था क्योंकि मेरी जिंदगी की यात्रा में शाहनवाज का साथ 32 साल का है, मेरी नजर में अभी भी वह बहुत छोटा है और मेरा भाई है, अब उसके बेटे का निकाह था, नहीं जा पाई। प्यारी अफशां एवं चि. अरबाज तथा रेनू एवं शाहनवाज सबकी खुशहाली के लिए मैं वृंदावन में बांके बिहारी जी से प्रार्थना करती हूं।'
उमा भारती की बातों से शाहनवाज हुसैन भी भावुक
उमा भारती के पोस्ट पर शाहनवाज हुसैन ने भी जवाब दिया और बताया कि वह इन बातों को पढ़कर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, दीदी, आपके भावपूर्ण शब्दों ने मुझे भावुक कर दिया। 32 वर्षों का हमारा साथ, आपका स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है।' उमा की कमी खलने की बात कहते हुए हुसैन ने याद किया कि कैसे उनके बेटे का जन्मदिन पूर्व सीएम के घर में मनाया गया। उन्होंने कहा, 'अरबाज और अफशां के निकाह में आपकी कमी बहुत खली, लेकिन विश्वास था कि दीदी का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है। अरबाज का पहला जन्मदिन भी आपने अपने घर पर मनाया था, जिसकी याद आज भी दिल में बसी है।'
घर आने का बुलावा और अरबाज-अफशां को साथ भेजने का प्लान
शाहनवाज हुसैन ने उमा भारती से कहा कि जब वह दिल्ली आएंगी तो घर आकर आशीर्वाद देना होगा। उन्होंने बेटा बहू को उनके साथ कहीं ले जाने की बात भी कही, जिसका खुलासा नहीं किया है। उन्होंने लिखा, 'जब आप दिल्ली आएंगी, तो घर आकर अरबाज और अफशां को आशीर्वाद देंगी, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। फिर मैं दोनों को आपके साथ कहीं ले जाऊंगा और अपनी दीदी की ओर से उन्हें भोजन करवाऊंगा। आप मेरी दीदी ही नहीं, मेरी अभिभावक हैं। आपका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा बना रहे।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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