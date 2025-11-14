दिल्ली धमाके के बाद देश छोड़ कर भागने की फिराक में थी यह संदिग्ध, जांच टीम को शक
संक्षेप: दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम धमाके की एक अन्य महिला संदिग्ध को लेकर नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार, जांच टीम को संदेह है कि विस्फोट के बाद बाद वह देश छोड़ कर भागने की फिराक में थी।
दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की एक अन्य महिला संदिग्ध को लेकर नई जानकारी सामने आई है। सूत्रों का कहना है कि जांच टीम को इस बात का संदेह है कि दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद बाद यह महिला संदिग्ध देश छोड़ कर भागने की फिराक में थी। उसने विदेश जाने के लिए हाल ही में वीजा के लिए आवेदन भी किया था। इसकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी।
वीजा वेरिफिकेशन के लिए हॉस्टल पहुंचा था अधिकारी
सूत्र की मानें तो महिला संदिग्ध के वीजा वेरिफिकेशन प्रक्रिया के तहत स्थानीय पुलिस का एक अधिकारी बीते 3 नवंबर को अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पहुंचा था। अधिकारी ने हॉस्टल के रूम नंबर 29 में महिला संदिग्ध से संबंधित दस्तावेजों की जांच की थी।
किस देश में जाना चाहती थी शाहिना?
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह वेरिफिकेशन रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया था लेकिन अब जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से छानबीन कर रही हैं कि आखिर महिला संदिग्ध वीजा लेकर किस देश में जाना चाहती थी। शाहिना का मकसद क्या था।
क्या फरार होने का था प्लान?
शुरुआती जांच में यह शक गहरा रहा है कि घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद महिला संदिग्ध का प्लान देश को छोड़ कर फरार होने का था। इसी मकसद से उसने वीजा प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया था।
संपर्कों और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जांच
इधर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियां महिला संदिग्ध के संपर्कों, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और पिछले कुछ महीनों की गतिविधियों को खंगाल रही हैं।
किस नेटवर्क से मदद? यूनिवर्सिटी में जांच
पुलिस की जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश में है कि महिला संदिग्ध को किस नेटवर्क से मदद मिल रही थी। क्या उसने अपने बलबूते विदेश भागने की योजना बनाई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस मामले में जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देने की बात कही है। वहीं, छात्रावास के अन्य छात्रों और स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है ताकि महिला संदिग्ध की वास्तविक गतिविधियों का पता लगाया जा सके।