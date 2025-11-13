Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsShaheen Saeed Was In Touch With Pulwama Attack Mastermind Wife
अल-फलाह की डॉ. शाहीन का निकला पुलवामा के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद वाला लिंक

अल-फलाह की डॉ. शाहीन का निकला पुलवामा के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद वाला लिंक

संक्षेप: आतंकी नेटवर्क में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार की गई फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉ. शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं। जांचकर्ताओं को पता चला है कि डॉ. शाहीन सईद जैश कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफिराह के संपर्क में थी।

Thu, 13 Nov 2025 06:51 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आतंकी नेटवर्क में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार की गई फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉ. शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं। जांचकर्ताओं को पता चला है कि डॉ. शाहीन सईद जैश कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफिराह के संपर्क में थी। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उमर फारूक जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का भतीजा था, जोकि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद एनकाउंटर में मारा गया था। उस फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई थी। उमर की पत्नी अफिराह बीबी को जैश के नए लॉन्च किए गए महिला ब्रिगेड, जमात-उल-मोमिनात का प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है।

दिल्ली धमाके से कुछ दिन पहले ही अफिराह को ब्रिगेट की एडवाइजरी काउंसिल, शूरा में शामिल किया गया था। वह मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर के साथ काम कर रही थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, शाहीन सईद इन दोनों से संपर्क में थी।

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ डॉक्टर शाहीन को कार में हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि शाहीन को भारत में जमात-उल-मोमिनात के विंग के गठन और कट्टरपंथी महिलाओँ को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। लखनऊ की रहने वाली शाहीन अल फलाह से पहले दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी काम कर चुकी है।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।