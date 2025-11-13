अल-फलाह की डॉ. शाहीन का निकला पुलवामा के मास्टरमाइंड और जैश-ए-मोहम्मद वाला लिंक
संक्षेप: आतंकी नेटवर्क में शामिल होने की वजह से गिरफ्तार की गई फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉ. शाहीन सईद को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं हैं। जांचकर्ताओं को पता चला है कि डॉ. शाहीन सईद जैश कमांडर और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूक की पत्नी अफिराह के संपर्क में थी।
उमर फारूक जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का भतीजा था, जोकि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद एनकाउंटर में मारा गया था। उस फिदायीन हमले में सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान चली गई थी। उमर की पत्नी अफिराह बीबी को जैश के नए लॉन्च किए गए महिला ब्रिगेड, जमात-उल-मोमिनात का प्रमुख चेहरा बताया जा रहा है।
दिल्ली धमाके से कुछ दिन पहले ही अफिराह को ब्रिगेट की एडवाइजरी काउंसिल, शूरा में शामिल किया गया था। वह मसूद अजहर की छोटी बहन सादिया अजहर के साथ काम कर रही थी। जांचकर्ताओं के मुताबिक, शाहीन सईद इन दोनों से संपर्क में थी।
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में वरिष्ठ डॉक्टर शाहीन को कार में हथियार और विस्फोटक मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता चला है कि शाहीन को भारत में जमात-उल-मोमिनात के विंग के गठन और कट्टरपंथी महिलाओँ को आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी। लखनऊ की रहने वाली शाहीन अल फलाह से पहले दूसरे मेडिकल कॉलेजों में भी काम कर चुकी है।