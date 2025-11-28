Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsShaheen Saeed Taken To Al Falah Amid Delhi Blast Probe
दिल्ली विस्फोट और अल फलाह का कमरा नंबर 22, आरोपी शाहीन सईद के बारे में NIA को क्या पता चला

दिल्ली विस्फोट और अल फलाह का कमरा नंबर 22, आरोपी शाहीन सईद के बारे में NIA को क्या पता चला

संक्षेप:

दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 से कनेक्शन सामने आया है। 15 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट के मुख्य आरोपियों में से एक शाहीन सईद को लेकर एनआईए फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। शाहीन प्रोफेसर के तौर पर यहां कार्यरत थी।

Fri, 28 Nov 2025 03:37 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 से कनेक्शन सामने आया है। 15 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट के मुख्य आरोपियों में से एक शाहीन सईद को लेकर एनआईए फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। शाहीन 'आतंकवादी डॉक्टरों' की एक टीम बनाने की प्रभारी थीं। वह अल फलाह में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थी। यह यूनिवर्सिटी अब लाल किले के पास हुए विस्फोट का केंद्र बना हुआ है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की निवासी शाहीन को भारत में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला शाखा स्थापित करने का काम सौंपा गया था। गुरुवार को एनआईए शाहीन को विश्वविद्यालय ले गई। एनआईए उसे परिसर में विभिन्न स्थानों पर ले गई। वह कमरा नंबर 22 में रहती थी। साथ ही उन कक्षाओं में ले गई जहां वह पढ़ाती थी।

यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के सामने एनआईए ने शाहीन से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने पूछा कि परिसर में शाहीन से कौन-कौन मिला था। शाहीन की मुलाकात यूनिवर्सिटी के कुलपति से भी कराई गई। विस्फोट मामले के एक अन्य सह-आरोपी मुजम्मिल शकील गनई ने खुलासा किया कि उसने 2023 में शाहीन से कानूनी तौर पर शादी की थी। रिपोर्टों के अनुसार, उनकी शादी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में हुई थी।

मुजम्मिल और शाहीन दोनों यूनिवर्सिटी से लेकर मेवात इलाके तक एक आतंकी नेटवर्क स्थापित करने में शामिल थे। शाहीन इस नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती के लिए जिम्मेदार थी। गुरुवार को एनआईए शाहीन को फरीदाबाद के खोरी जमालपुर ले गई, जहां उसने और मुजम्मिल ने एक फ्लैट किराए पर लिया। बाद में उसे वापस दिल्ली ले जाया गया।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।