दिल्ली विस्फोट और अल फलाह का कमरा नंबर 22, आरोपी शाहीन सईद के बारे में NIA को क्या पता चला
दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 से कनेक्शन सामने आया है। 15 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट के मुख्य आरोपियों में से एक शाहीन सईद को लेकर एनआईए फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। शाहीन प्रोफेसर के तौर पर यहां कार्यरत थी।
दिल्ली में लाल किला के पास हुए बम ब्लास्ट का अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 22 से कनेक्शन सामने आया है। 15 लोगों की जान लेने वाले इस विस्फोट के मुख्य आरोपियों में से एक शाहीन सईद को लेकर एनआईए फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। शाहीन 'आतंकवादी डॉक्टरों' की एक टीम बनाने की प्रभारी थीं। वह अल फलाह में प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत थी। यह यूनिवर्सिटी अब लाल किले के पास हुए विस्फोट का केंद्र बना हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की निवासी शाहीन को भारत में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला शाखा स्थापित करने का काम सौंपा गया था। गुरुवार को एनआईए शाहीन को विश्वविद्यालय ले गई। एनआईए उसे परिसर में विभिन्न स्थानों पर ले गई। वह कमरा नंबर 22 में रहती थी। साथ ही उन कक्षाओं में ले गई जहां वह पढ़ाती थी।
यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के सामने एनआईए ने शाहीन से पूछताछ की। जांच एजेंसी ने पूछा कि परिसर में शाहीन से कौन-कौन मिला था। शाहीन की मुलाकात यूनिवर्सिटी के कुलपति से भी कराई गई। विस्फोट मामले के एक अन्य सह-आरोपी मुजम्मिल शकील गनई ने खुलासा किया कि उसने 2023 में शाहीन से कानूनी तौर पर शादी की थी। रिपोर्टों के अनुसार, उनकी शादी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास एक मस्जिद में हुई थी।
मुजम्मिल और शाहीन दोनों यूनिवर्सिटी से लेकर मेवात इलाके तक एक आतंकी नेटवर्क स्थापित करने में शामिल थे। शाहीन इस नेटवर्क में महिलाओं की भर्ती के लिए जिम्मेदार थी। गुरुवार को एनआईए शाहीन को फरीदाबाद के खोरी जमालपुर ले गई, जहां उसने और मुजम्मिल ने एक फ्लैट किराए पर लिया। बाद में उसे वापस दिल्ली ले जाया गया।