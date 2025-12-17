Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsshahdara swami dayanand marg signal free pwd uturn delhi traffic relief
शाहदरा से कृष्णा नगर तक हटेंगी रेड लाइट, पूरा रास्ता होगा सिग्नल फ्री; जाम से मिलेगी बड़ी राहत

संक्षेप:

शाहदरा में जाम खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी स्वामी दयानंद मार्ग की 4 रेड लाइट हटाकर उसे सिग्नल फ्री करेगा। यू-टर्न बनने से लाखों वाहन चालकों के 15 मिनट बचेंगे और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

Dec 17, 2025 05:25 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शाहदरा जीटी रोड से कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन तक स्वामी दयानंद मार्ग पर जाम घटाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समस्या का समाधान करने के लिए इस रोड से चार रेड लाइट हटाकर उसे सिग्नल फ्री करने जा रहा है। वहां पर यू-टर्न बनाए जाएंगे, जिससे रोड का ट्रैफिक संचालित होगा। ऐसे में वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

इस मार्ग से प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहन निकलते हैं। मार्ग पर बिहारी कॉलोनी, ईस्ट आजाद नगर, स्वर्ण सिनेमा और विश्वास नगर के पास रेड लाइट है। प्रत्येक के बीच 200 से 250 मीटर का फासला है। यह रेड लाइटें वाहन चालकों की राह में बाधा बनी हुई थीं। थोड़ी दूर चलकर ही वाहन चालकों को रुकना पड़ता है। इसकी वजह से रोड पर रोज लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। लंबे समय से इस हिस्से को जाम मुक्त बनाने की मांग की जा रही थी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर पीडब्ल्यूडी ने अब इन चारों रेड लाइट को खत्म करने और मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर यू-टर्न बनाकर उनके जरिये ट्रैफिक संचालित करने की योजना का खाका खींच लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्य में 68 लाख रुपये के करीब लागत आएगी। यू-टर्न चौराहों से हटकर बनाए जाएंगे, ताकि वाहनों का मूवमेंट प्रभावित न हो। कुछ स्थानों पर दोनों तरफ का रोड ऊपर-नीचे है, उसका समाधान भी किया जाएगा।

कड़कड़ी मोड़ के पास भी बना रहे यू-टर्न

स्वामी दयानंद मार्ग पर ही कड़कड़ी मोड़ के पास भी एक यू-टर्न बनाने का काम होगा। ताकि दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से मास्टरप्लान रोड होते हुए आने वाले वाहन यू-टर्न लेकर दयानंद विहार व आनंद विहार की ओर जा सकें।

वाहन चालकों के बचेंगे 12 से 15 मिनट

स्वामी दयानंद मार्ग पर चार रेड लाइट हटने की वजह से वाहन चालकों के 12 से 15 मिनट बचेंगे। लोगों इस मार्ग पर बिना रुके आ-जा सकेंगे। इससे आसपास के क्षेत्रों के लोगों को ज्यादा फायदा होगा। जाम कम होने से वायु के साथ ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी। इस तरह के प्रयास विकास मार्ग पर भी हुए थे, जिसका यातायात पर सकारात्मक असर देखा गया है। यहां पहले की तुलना में काफी फरक पड़ा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
