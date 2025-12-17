शाहदरा से कृष्णा नगर तक हटेंगी रेड लाइट, पूरा रास्ता होगा सिग्नल फ्री; जाम से मिलेगी बड़ी राहत

संक्षेप: शाहदरा में जाम खत्म करने के लिए पीडब्ल्यूडी स्वामी दयानंद मार्ग की 4 रेड लाइट हटाकर उसे सिग्नल फ्री करेगा। यू-टर्न बनने से लाखों वाहन चालकों के 15 मिनट बचेंगे और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

शाहदरा जीटी रोड से कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन तक स्वामी दयानंद मार्ग पर जाम घटाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) समस्या का समाधान करने के लिए इस रोड से चार रेड लाइट हटाकर उसे सिग्नल फ्री करने जा रहा है। वहां पर यू-टर्न बनाए जाएंगे, जिससे रोड का ट्रैफिक संचालित होगा। ऐसे में वाहन बिना रुके निकल सकेंगे।

इस मार्ग से प्रतिदिन एक लाख से अधिक वाहन निकलते हैं। मार्ग पर बिहारी कॉलोनी, ईस्ट आजाद नगर, स्वर्ण सिनेमा और विश्वास नगर के पास रेड लाइट है। प्रत्येक के बीच 200 से 250 मीटर का फासला है। यह रेड लाइटें वाहन चालकों की राह में बाधा बनी हुई थीं। थोड़ी दूर चलकर ही वाहन चालकों को रुकना पड़ता है। इसकी वजह से रोड पर रोज लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। लंबे समय से इस हिस्से को जाम मुक्त बनाने की मांग की जा रही थी।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सुझाव पर पीडब्ल्यूडी ने अब इन चारों रेड लाइट को खत्म करने और मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर यू-टर्न बनाकर उनके जरिये ट्रैफिक संचालित करने की योजना का खाका खींच लिया गया है। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने बताया कि इस कार्य में 68 लाख रुपये के करीब लागत आएगी। यू-टर्न चौराहों से हटकर बनाए जाएंगे, ताकि वाहनों का मूवमेंट प्रभावित न हो। कुछ स्थानों पर दोनों तरफ का रोड ऊपर-नीचे है, उसका समाधान भी किया जाएगा।

कड़कड़ी मोड़ के पास भी बना रहे यू-टर्न स्वामी दयानंद मार्ग पर ही कड़कड़ी मोड़ के पास भी एक यू-टर्न बनाने का काम होगा। ताकि दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से मास्टरप्लान रोड होते हुए आने वाले वाहन यू-टर्न लेकर दयानंद विहार व आनंद विहार की ओर जा सकें।