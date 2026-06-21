मम्मी मत रोओ, पापा को…; शाहदरा रेलवे स्टेशन में मारे गए पंकज के मासूम बेटे की बातें रुला देंगी
दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन में सीट के लिए मारे गए पंकज के घर जैसे ही यह खबर पहुंची, पंकज की पत्नी फूट-फूटकर रोने लगी। मासूम बेटे ने चुप कराते हुए कहा- मां मत रोओ, पापा को फोन लगा दो।
दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा गार्ड पंकज धामा की हत्या की खबर न सिर्फ पीड़ित परिवार बल्कि समाज के लिए भी सन्न कर देने वाली खबर है। पंकज काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर दर्द से छटपटाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी सुध तक नहीं ली। भीड़ तमाशबीन बनी रही और पंकज की इलाज में देरी के कारण मौत हो गई। जब उनके घर पहुंची तो पूरा परिवार सदमे में डूब गया। पत्नी पूजा यह सूचना सुनते ही बेसुध हो गईं। वहीं, पंकज के चार वर्षीय बेटे सम्राट की बातें घरवालों को रुला गईं। वो बार-बार मां को चुप कराता रहा और बोलता रहा... मां मत रोओ पापा को फोन लगा दो।
घर में मातम पसर गया, लेकिन चार वर्षीय बेटे सम्राट को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मां को रोता देख वह बार-बार मासूमियत से पूछता रहा कि मम्मी, आप क्यों रो रही हो? दर्द हो रहा है क्या? पापा को आने दो, वह आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं।
छह साल का साथ, पलभर में बिखर गया परिवार
परिजनों ने बताया कि पंकज धामा की शादी छह वर्ष पहले ककड़ीपुर निवासी पूजा पंवार से हुई थी। परिवार में चार वर्षीय बेटा सम्राट और दो वर्षीय बेटी प्रिया हैं। पंकज दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे और अपने परिवार का एकमात्र सहारा थे। उनकी असमय मौत से दोनों मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जबकि पत्नी और बुजुर्ग माता-पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
नम आंखों से दी अंतिम विदाई
पंकज का शव शनिवार दोपहर खेकड़ा स्थित उनके पैतृक घर पहुंचा। अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। श्मशान घाट पर पूरे कस्बे की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। पीछे छूट गईं पत्नी की सिसकियां, मासूम बच्चों के अनगिनत सवाल और ऐसा दर्द, जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकेगी।
‘पापा को फोन लगा दो’
मासूम सम्राट अपने दादा के पास पहुंचा और पूछा कि आज पापा अभी तक क्यों नहीं आए? उन्हें फोन लगा दो। मम्मी को दर्द हो रहा है। पापा डॉक्टर के यहां दिखाकर लाएंगे और छोटी के लिए खाने की चीज भी लेकर आएंगे। बच्चे को यह नहीं पता था कि जिस पिता का वह इंतजार कर रहा है, वे अब कभी घर नहीं लौटेंगे। उसकी बातें सुनकर परिजनों का दर्द और गहरा हो गया। वहीं दो वर्षीय प्रिया पूरे समय अपनी मां के सीने से लिपटी रही।
वारदात क्या हुई थी
शनिवार सुबह दिल्ली के भीड़भाड़ वाले शाहदरा रेलवे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। ट्रेन में चढ़ने को लेकर और जनरल बोगी में सीट को लेकर मामूली विवाद के बाद बागपत के खेकड़ा निवासी पंकज की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आठ संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं।
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