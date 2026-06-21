तमाशबीन भीड़, 15 मिनट तक तड़पा पंकज; शाहदरा रेलवे स्टेशन पर सीट के लिए हुआ मर्डर
दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर जनरल बोगी में सीट के लिए गार्ड पंकज की हत्या हो गई। हैरत की बात यह है कि भीड़ मौके पर तमाशबीन बनी रही और पंकज 15 मिनट तक प्लेटफॉर्म पर ही तड़पता रहा।
Shahdara Railway Station murder: राजधानी दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुआ मामूली विवाद कुछ ही मिनटों में खूनी संघर्ष में बदल गया। दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा गार्ड पंकज धामा की सात-आठ युवकों ने लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई।
हैरानी की बात यह रही कि घटना के दौरान 15 मिनट तक पंकज तड़पता रहा और भीड़ तमाशबीन बनी रही। मामले में पुरानी दिल्ली जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन से आठ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। सभी को दिल्ली लाकर पूछताछ की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ड्यूटी से लौटते समय हुआ विवाद
रेलवे पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खेकड़ा निवासी पंकज धामा पिछले 13 वर्षों से दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत थे। शनिवार सुबह रात्रि ड्यूटी पूरी कर वह योगा एक्सप्रेस से शाहदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। सुबह करीब छह बजे प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर ट्रेन से उतरते समय उनका कंधा एक युवक से टकरा गया। इसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हिंसक मारपीट में बदल गई। आरोप है कि सात-आठ युवकों ने उन्हें घेरकर बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े।
वायरल वीडियो ने खड़े किए कई सवाल
घटना का 52 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में छह-सात युवक पंकज पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक सुरक्षाकर्मी उन्हें बचाने का प्रयास करता नजर आता है। दूसरे वीडियो में घायल पंकज के आसपास लोगों की भीड़ दिखाई देती है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमले के बाद पंकज कुछ समय तक प्लेटफॉर्म पर घायल अवस्था में पड़े रहे और समय पर चिकित्सीय सहायता नहीं मिल सकी। वायरल वीडियो के बाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था और मौके पर मौजूद लोगों के मूकदर्शक बने रहने को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
आठ संदिग्ध हिरासत में
पुरानी दिल्ली जीआरपी के अलर्ट पर मुजफ्फरनगर जीआरपी ने योगा एक्सप्रेस की तलाशी लेकर आठ संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। सभी को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। इनमें कुछ नाबालिग भी बताए जा रहे हैं।
अस्पताल में दम तोड़ा
सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और पंकज को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाकर जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक जांच में शरीर के अंदरूनी अंगों और सिर पर गंभीर चोटें मिलने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। फिलहाल भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।
दोस्त ई-रिक्शा से अस्पताल ले गए
मारपीट के बाद पंकज धामा बेहोश होकर गिर पड़े। उनके साथ मौजूद दोस्त ने परिजनों को सूचना दी। पिता के कहने पर दोस्तों ने बिना देर किए पंकज को ई-रिक्शा से तुरंत जीटीबी अस्पताल पहुंचाया, ताकि समय रहते इलाज मिल सके। रेलवे पुलिस के अनुसार, सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक पंकज के दोस्त उन्हें अस्पताल ले जा चुके थे। जीटीबी अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
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