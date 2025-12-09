लाल किले में ‘शाहजहाँ’ की वापसी! फिर चर्चा में आया एयर इंडिया का ‘उड़ता महल’

संक्षेप: लाल किले में हो रही यूनेस्को की मीटिंग में एयर इंडिया की कई बेशकीमती कलाकृतियों को पेश किया गया है। यहां शाहजहां की भी वापसी हुई है। जानिए क्या है पूरा मामला।

लाल किले में शाहजहां की वापसी हो गई है! चौंक गए न आप भी। दरअसल हम महशहूर बादशाह की बात नहीं कर रहे हैं। यहां बात हो रही है, इस नाम के पुराने एयरक्राफ्ट- 'बोइंग 747- जंबो जेट' की। यह एक शानदार मॉडल है, जो कभी एयर इंडिया के मशहूर 'सम्राट' फ्लीट का हिस्सा था। इसके एयर इंडिया का 'उड़ता महल' भी कहा जाता है। इसे भारत में पहली बार हो रही यूनेस्को की मीटिंग में दिखाया गया है।

क्यों कहा जाता था ‘उड़ता महल’? एयर इंडिया ने 1970-80 के दशक में अपने Boeing 747 जेट्स को शाही लुक देने के लिए खास डिजाइन अपनाया था। विमान की बाहरी खिड़कियों को मुगल जरोखा स्टाइल में डिजाइन किया गया था। अंदरूनी इंटीरियर में भारतीय राजसी कला, कालीन, पेंटिंग और शानदार डेकोर होता था। बिजनेस और फर्स्ट क्लास को महल जैसे शाही अनुभव के लिए तैयार किया गया था। इस सीरीज के विमानों को “Emperor Class Fleet” कहा जाता था और हर विमान को एक भारतीय सम्राट के नाम पर नामित किया गया था।

लाल किले में हो रही शानदार प्रदर्शनी इस विमान को ब्रिटिश-युग के एक बैरक के सामने खास तौर पर दिखाया गया है। यहां एक नई गैलरी है, जिसमें एयर इंडिया के 'महाराजा कलेक्शन' से ली गई कुछ बेशकीमती कलाकृतियां और चीज़ें दिखाई गई हैं। आपको बता दें कि इसे यूनेस्को की मीटिंग को यादगार बनाने के लिए दिखाया गया है। यहां दो पुरानी बैरकों- 'A1' और 'A2' में करीब 300 चीजें दिखाई गई हैं। इनमें पुरानी मूर्तियां, चोल ब्रॉन्ज़, मुगल मिनिएचर आर्ट, कलमकारी आर्टवर्क, आजकल की पेंटिंग और कई मशहूर पुराने 'एयर इंडिया' पोस्टर शामिल हैं।