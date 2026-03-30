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बुरहान, पाकिस्तान और आतंकी प्लान; दिल्ली से पकड़ा गया लश्कर सरगना शाबिर अहमद लोन

Mar 30, 2026 11:06 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में पकड़े गए लश्कर के मॉड्यूल का यह हैंडलर था।

बुरहान, पाकिस्तान और आतंकी प्लान; दिल्ली से पकड़ा गया लश्कर सरगना शाबिर अहमद लोन

दिल्ली पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। हाल ही में पकड़े गए लश्कर के मॉड्यूल का यह हैंडलर ना सिर्फ आतंकवाद का खौफ फैलाने में जुटा हुआ था बल्कि हमलों की साजिश भी रच रहा था। दिल्ली की सीमा पर पुलिस ने उसे केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से दबोचने में सफलता हासिल की है।

अधिकारियों ने बताया कि कश्मीर का रहने वाला लोन उस आतंकी मॉड्यूल का सरगना था जिसका हाल ही में भंडाफोड़ किया गया था। दिल्ली से दक्षिणी भारत तक फैले इस मॉड्यूल ने दिल्ली और कोलकाता में कई जगहों पर भारत विरोधी पोस्टर चिपकाए थे, जिनमें बुरहान वानी से लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र था।

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बांग्लादेश में बैठकर बनाया मॉड्यूल

श्रीनगर जिले का रहने वाला शाबिर अहमद लोन बांग्लादेश में बैठकर लंबे समय से भारत विरोधी साजिशों और आतंकी मंसूबों को अंजाम देने में जुटा हुआ था। वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में हमले करना चाहता था और इसके लिए आतंकवादियों की भर्ती में भी जुटा हुआ था।

दिल्ली में पकड़ा गया आतंकवादी

पोस्टर लगने के बाद सामने आया था नाम

लोन का नाम तब प्रमुखता से सामने आया जब फरवरी में दिल्ली पुलिस ने एक टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया। पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर तैनात सीआईएसएफ शिफ्ट इंचार्ज की तरफ से 8 फरवरी को एक लिखित मुकदमा दर्ज कराया गया था। जनपथ मेट्रो स्टेशन पर पाकिस्तान और आतंकवाद समर्थित पोस्टर लगाए गए थे। जांच के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में कई जगहों पर ऐसे ही पोस्टर मिले थे।

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पोस्टरों में लिखा था- हम पाकिस्तानी हैं

पुलिस ने बताया कि पोस्टर में जैश-ए-मोहम्मद के मारे जा चुके आतंकवादी बुरहान वानी का महिमामंडन करने वाली तस्वीरें थीं। 'भारत नरसंहार रोको और कश्मीर आजाद करो' जैसे नारे लिखे गए थे। उर्दू में लिखा गया था, 'हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है।' सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बीएनएस की कई धाराओं केस दर्ज करके स्पेशल सेल को भेजा गया था।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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