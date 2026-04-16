अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव में SFI फिर जीती, 2018 से लगातार
एसएफआई ने लगातार पांचवीं बार अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव जीता है। 2018 से एसएफआई लगातार चुनाव जीत रही है।
दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव 2026 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एसएफआई इस चुनाव में सबसे बड़ी छात्र संगठन बनकर उभरी है और अलग-अलग कैंपस में कुल 21 सीटें जीतकर स्पष्ट बढ़त हासिल की है।
कश्मीरी गेट कैंपस में एसएफआई को 25 सदस्यीय परिषद में 13 काउंसलर का समर्थन मिला, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। वहीं, करमपुरा कैंपस में एसएफआई ने 7 में से 5 सीटें जीतकर दमदार प्रदर्शन किया, जबकि कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा। लोदी रोड कैंपस में भी एसएफआई ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर तीनों कैंपस में एसएफआई ने मजबूती से अपनी स्थिति कायम रखी और अन्य छात्र संगठनों से काफी आगे रही।
2018 से एसएफआई लगातार जीत रहा चुनाव
इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत अन्य छात्र संगठनों को पीछे छोड़ते हुए एसएफआई ने दबदबा बनाए रखा। खास बात यह है कि 2018 में छात्रसंघ चुनाव शुरू होने के बाद से ही एसएफआई लगातार हर चुनाव में जीत हासिल करती आ रही है।
यह जीत ऐसे समय में आई है जब एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र विरोधी नीतियों का आरोप लगाया था। संगठन का कहना है कि पिछले वर्ष प्रशासन ने एसएफआई के 8 नेताओं को निष्कासित कर दिया था, जिसमें छात्र परिषद के निर्वाचित ट्रेजरर और एक काउंसलर भी शामिल थे। इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को “आतंकवादी” तक कहे जाने का आरोप भी लगाया गया था।
एसएफआई ने इस जीत को छात्रों की आवाज और उनके मुद्दों की जीत बताया है। संगठन ने कहा है कि वह आगे भी सुलभ, लोकतांत्रिक और समान शिक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा और कैंपस में किसी भी तरह के दमन, भेदभाव और वैचारिक दबाव के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा।
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