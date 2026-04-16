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अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव में SFI फिर जीती, 2018 से लगातार

Apr 16, 2026 01:38 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एसएफआई ने लगातार पांचवीं बार अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव जीता है। 2018 से एसएफआई लगातार चुनाव जीत रही है।

अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव में SFI फिर जीती, 2018 से लगातार

दिल्ली की अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली छात्र परिषद चुनाव 2026 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करते हुए अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एसएफआई इस चुनाव में सबसे बड़ी छात्र संगठन बनकर उभरी है और अलग-अलग कैंपस में कुल 21 सीटें जीतकर स्पष्ट बढ़त हासिल की है।

कश्मीरी गेट कैंपस में एसएफआई को 25 सदस्यीय परिषद में 13 काउंसलर का समर्थन मिला, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया। वहीं, करमपुरा कैंपस में एसएफआई ने 7 में से 5 सीटें जीतकर दमदार प्रदर्शन किया, जबकि कई सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी चुनाव लड़ा। लोदी रोड कैंपस में भी एसएफआई ने 4 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल मिलाकर तीनों कैंपस में एसएफआई ने मजबूती से अपनी स्थिति कायम रखी और अन्य छात्र संगठनों से काफी आगे रही।

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2018 से एसएफआई लगातार जीत रहा चुनाव

इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन समेत अन्य छात्र संगठनों को पीछे छोड़ते हुए एसएफआई ने दबदबा बनाए रखा। खास बात यह है कि 2018 में छात्रसंघ चुनाव शुरू होने के बाद से ही एसएफआई लगातार हर चुनाव में जीत हासिल करती आ रही है।

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यह जीत ऐसे समय में आई है जब एसएफआई ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर छात्र विरोधी नीतियों का आरोप लगाया था। संगठन का कहना है कि पिछले वर्ष प्रशासन ने एसएफआई के 8 नेताओं को निष्कासित कर दिया था, जिसमें छात्र परिषद के निर्वाचित ट्रेजरर और एक काउंसलर भी शामिल थे। इसके अलावा शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों को “आतंकवादी” तक कहे जाने का आरोप भी लगाया गया था।

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एसएफआई ने इस जीत को छात्रों की आवाज और उनके मुद्दों की जीत बताया है। संगठन ने कहा है कि वह आगे भी सुलभ, लोकतांत्रिक और समान शिक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगा और कैंपस में किसी भी तरह के दमन, भेदभाव और वैचारिक दबाव के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा।

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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