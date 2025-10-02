sexual abuse accused chaitanyanand dirty baba fake photos modi obama मोदी से लेकर ओबामा के साथ.. फर्जी फोटो से रौब जमाता था दिल्ली का 'डर्टी बाबा', Ncr Hindi News - Hindustan
छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के वसंत कुंज कार्यालय की तलाशी में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के साथ उसकी एडिट की गई फर्जी तस्वीरें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल वह लोगों पर रौब जमाने के लिए करता था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 05:59 AM
छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के वसंत कुंज स्थित कार्यालय की बुधवार को पुलिस ने तलाशी ली। यहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा और एक अन्य विदेशी नेता के साथ चैतन्यानंद की एडिट कर बनाई गई फर्जी फोटो भी मिली है। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ भी बाबा की एक फर्जी तस्वीर सामने आई है। आरोपी इन्हीं फोटो की मदद से लोगों पर रौब जमाता था।

इसके अलावा कार्यालय से अश्लील सामग्रियां बरामद हुईं। पुलिस आरोपी के दिल्ली से बाहर स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी कर सबूत जुटा रही है। बता दें कि आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया गया था। जहां से उसे पूछताछ और जांच के लिए तीन अक्तूबर तक पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर ही छापेमारी कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के कार्यालय पर दोबारा तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी चैतन्यानंद भी पुलिस के साथ मौजूद था। शुरुआत में वह सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन अब खुद अपने राज बता रहा है।

आरोपी चैतन्यानंद के दिल्ली के अलावा बागेश्वर, अल्मोड़ा और देश के अन्य हिस्सों में भी ठिकाने हैं। वहां भी पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। खासकर उन ठिकानों की जांच की जा रही है, जहां वह फरारी के दौरान छिपा था। पुलिस उसके मददगारों की जानकारी भी जुटा रही है। जल्द कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है।