मोदी से लेकर ओबामा के साथ.. फर्जी फोटो से रौब जमाता था दिल्ली का 'डर्टी बाबा'

छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के वसंत कुंज कार्यालय की तलाशी में प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के साथ उसकी एडिट की गई फर्जी तस्वीरें मिली हैं, जिनका इस्तेमाल वह लोगों पर रौब जमाने के लिए करता था।

छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के वसंत कुंज स्थित कार्यालय की बुधवार को पुलिस ने तलाशी ली। यहां पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा और एक अन्य विदेशी नेता के साथ चैतन्यानंद की एडिट कर बनाई गई फर्जी फोटो भी मिली है। इसके अलावा पीएम मोदी के साथ भी बाबा की एक फर्जी तस्वीर सामने आई है। आरोपी इन्हीं फोटो की मदद से लोगों पर रौब जमाता था।

इसके अलावा कार्यालय से अश्लील सामग्रियां बरामद हुईं। पुलिस आरोपी के दिल्ली से बाहर स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी कर सबूत जुटा रही है। बता दें कि आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया गया था। जहां से उसे पूछताछ और जांच के लिए तीन अक्तूबर तक पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है। पुलिस अब आरोपी की निशानदेही पर ही छापेमारी कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार को वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट एंड रिसर्च संस्थान में छात्राओं के यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद के कार्यालय पर दोबारा तलाशी ली गई। इस दौरान आरोपी चैतन्यानंद भी पुलिस के साथ मौजूद था। शुरुआत में वह सहयोग नहीं कर रहा था, लेकिन अब खुद अपने राज बता रहा है।