डर्टी बाबा की काली दुनिया, चैतन्यानंद के ऑफिस में मिले सेक्स टॉय और पॉर्न सीडी

17 लड़कियों से छेड़छाड़ और शोषण करने के आरोपी बाबा के ठिकानों पर जांच जारी है। बाबा चैतन्यानंद के ऑफिस में सेक्स टॉय, पॉर्न सीडी समेत कई नेताओं के साथ वाली फर्जी फोटों मिली हैं। इन नेताओं में पीएम मोदी, बराक ओबामा समेत कई विदेशी नेता भी शामिल हैं। पुलिस उन ठिकानों की भी जांच कर रही हैं, जहां फरार होने के बाद बाबा गया था। इन जगहों में बागेश्वर, अल्मोड़ा व अन्य स्थानों पर स्थित ठिकानों पर टीम पहुंचकर जांच कर रही है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी चैतन्यानंद के कार्यालय से अश्लील खिलौने (सेक्स टॉय) और पॉर्न की पांच सीडी बरामद हुई हैं। इसके अलावा कई फोटो भी मिले हैं। इन फोटों में बाबा को देश-दुनिया के मशहूर नेताओं के साथ देखा जा सकता है। इनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई विदेशी नेता शामिल हैं। जांच में सामने आया है कि ये सभी तस्वीरें फेक हैं, बाबा कभी उनसे मिला ही नहीं। उसने लोगों को डराने और अपना प्रभाव जमाने के लिए इस तरह की फेक फोटो बनवाई हैं।

बाबा पर दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के मैनेजर रहते हुए17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगे हैं। आरोपी बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ जारी है। हालांकि बाबा का ड्रामा पुलिस हिरासत में भी चल रहा है। वह कभी पासवर्ड भूलने की बात करता है, तो कभी घबराहट होने की। आरोपी लड़कियों ने बाबा द्वारा भेजे गए अश्लील व्हाट्सऐप मेसेज के जरिए आरोप लगाया था कि वह डराने, जोर जबरदस्ती करने और सेक्स के लिए दवाब बनाता था।