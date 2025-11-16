नाबालिग लड़की मुहैया कराने के 7500 रुपये, दिल्ली के स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

संक्षेप: कथित तौर पर सामने आया है कि इन लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। इस कार्रवाई में 3 ग्राहकों और स्पा सेंटर के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया जबकि 5 बालिग महिलाओं को भी मुक्त कराया गया।

दिल्ली में रोहिणी के एक शापिंग मॉल में चल रहे स्पा सेंटर पर मारे गए छापे में 14 से 17 साल की उम्र की 6 नाबालिग लड़कियां मुक्त कराई गई हैं। कथित तौर पर सामने आया है कि इन लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराई जा रही थी। इस कार्रवाई में 3 ग्राहकों और स्पा सेंटर के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया जबकि 5 बालिग महिलाओं को भी मुक्त कराया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कई आधार कार्ड और बांग्लादेश से संबंध मुक्त कराई गई लड़कियां उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की है। अधिकारियों ने बताया कि लड़कियों ने स्पा में नौकरी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ‘वर्क इंडिया’ के जरिए आवेदन किया था। जांच व पूछताछ के दौरान खुद के 18 साल से ज्यादा उम्र की होने का दावा करने वाली एक लड़की के पास कई आधार कार्ड बरामद हुए और संदेह है कि वह बांग्लादेश की है। इससे यह आशंका जाहिर की जा रही है कि इसके पीछे कोई अंतरराष्ट्रीय ट्रैफिकिंग गिरोह है, जो इन पोर्टलों की आड़ में अपना धंधा चला रहा है।

नाबालिग लड़की मुहैया कराने के 7500 रुपये एसोसिएशन फॉर वालंटरी एक्शन ने संदेह के आधार पर मंगलम पैलेस में ‘क्रिस्टल ब्यूटी स्पा सेंटर’ की छानबीन शुरू की और पाया कि इसकी आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा था और पड़ोसी राज्यों से ट्रैफिकिंग के जरिए लाई गई नाबालिग लड़कियों से देह व्यापार कराया जाता था। छानबीन करने गई टीम ने पाया कि एक बिचौलिया खुलेआम नाबालिग लड़कियां मुहैया कराने के लिए 7500 रुपए मांग रहा था। एवीए ने तुरंत उत्तरी क्षेत्र के संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह को इस बाबत सतर्क किया जिन्होंने तत्काल छापे की कार्रवाई शुरू की।

ताला तोड़कर घुसी टीम, अंदर मिले कंडोम छापामार टीम में शामिल एवीए के एक सदस्य ने बताया, “जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची, स्पा के स्टाफ ने दरवाजे बंद कर दिए और अंदर दाखिल होने के लिए टीम को ताला तोड़ना पड़ा। अंदर पहुंचने पर हमने देखा कि एक कमरे में डरी-सहमी लड़कियां थीं जबकि दूसरे में कंडोम के पैकेट व शराब की बोतलें बिखरी थीं।”