गुरुग्राम में मिला बच्ची का कटा हुआ सिर, हाथ-पैर मिलने से इलाके में सनसनी; क्या बोली पुलिस

संक्षेप: गुरुग्राम के कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के पास एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उदेपुरी गांव के पास हरियाली पट्टी में बुधवार शाम एक मासूम लड़की का कटा हुआ सिर और हाथ-पैर मिला है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है।

गुरुग्राम के कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के पास एक खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के उदेपुरी गांव के पास हरियाली पट्टी में बुधवार शाम एक मासूम लड़की का कटा हुआ सिर और हाथ-पैर मिला है। इस तरह मानव अंग मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले में पुलिस ने आशंका जताई है कि मामला काला जादू और तंत्र-मंत्र से जुड़ा हो सकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि जब उनकी टीम मौके पर पहुंची तो पाया कि वहां कटे हुए बाल और लड़की की चोटी भी पड़ी हुई थी। इसके अलावा कटे हुए सिर, हाथ और पैर पर ऊपर से खून डाला गया था। इस मामले पर बात करते हुए एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटनास्थल पर मिले संकेत साफ इशारा कर रहे हैं कि 6-10 साल की बच्ची की हत्या किसी तांत्रिक क्रिया के दौरान की गई है। पुलिस का कहना है कि शरीर के अंगर बेहत तेज धारदार हथियास से दो-तीन वार में अलग किए गए हैं। पुलिस का अनुमान है कि यह हत्या 3-4 दिन पहले की गई है।